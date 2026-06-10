Heybelerindeki kitapları, öğrencilere ulaştırdılar Tire’de bir araya gelen bisiklet tutkunları, heybelerindeki kitapları öğrencilerle buluşturdular. Tire Belediyesi ve Tire Bisikletliler Derneği (TİBİT) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Heybemde Kitap Var” etkinliğine Tire’den ve Tire dışından çok sayıda kişi katıldı

Tire Belediyesi ve Tire Bisikletliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Heybemde Kitap Var" etkinliği kapsamında İzmir, Aydın ve çevre ilçelerden gelen bisikletçiler, kitap, kırtasiye ürünleri ve çeşitli eğitim materyallerini bisiklet heybelerinde taşıyarak İnkılap İlkokulu öğrencileriyle buluşturdu.

Etkinliğe, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu da bizzat katılarak hem bisikletçiler hem de öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bisikletçiler, Tire caddelerinde toplu sürüş yaptılar.

Kortej halinde Tire İnkılap İlkokulu’na gelen bisikletçiler, burada öğrencilerle buluştular. Program kapsamında İnkılap İlkokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi.

Katılımcılara yemek ikramında bulunulurken, müzik eşliğinde keyifli anlar yaşandı.

Tire Bisikletliler Derneği Başkanı Burcu Daylar, etkinliğin yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Heybemde Kitap Var etkinliğiyle çocuklarımızın eğitim hayatına küçük de olsa bir katkı sunmayı, aynı zamanda onlarla bir araya gelerek güzel anılar paylaşmayı amaçlıyoruz.

Bisikletin birleştirici gücünü dayanışma ile buluşturduğumuz bu etkinliğin her yıl büyüyerek devam etmesinden mutluluk duyuyoruz.

TİBİT olarak eğitime destek veren tüm gönüllülere, bağışçılara, bisikletçilere, Tire Belediyesi'ne ve İnkılap İlkokulu yönetimine teşekkür ediyor; çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayan bu dayanışmanın önümüzdeki yıllarda da artarak sürmesini diliyoruz.”