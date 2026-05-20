HASTANEMİZ PERSONELİ İHTİYACI OLAN KIYAFET ALIMI

DEVLET HASTANESİ -MENEMEN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ PERSONELİ İHTİYACI OLAN KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN):2026/766831

1- İdarenin

1.1.Adı: İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi: UĞUR MUMCU MAH. 1249 SOK. 11 3 MENEMEN/İZMİR

1.3. Telefon numarası :02328325859

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati:05.06.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: HASTANEMİZ PERSONELİ İHTİYACI OLAN KIYAFET ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı:37 KALEM PERSONEL KIYAFET ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: İZMİR MENEMEN DEVLET HASTANESİ AYNİYAT TÜKETİM DEPO

3.4. Süresi/teslim tarihi :Yüklenici Sözleşme imzalanmasına müteakip ihale dokümanında belirtilen şartlarda beden ölçülerinin alınması için bay ve bayan olacak şekilde, tüm bedenlerin (XXS-6XL) numunelerine göre ölçü alınacaktır. Ölçü alma işlemlerini tamamlanmasının ardından isim listeleri, ürün renkleri, özellikleri ve son kesin liste idaremiz tarafından yükleniciye bildirilmesine müteakip 45 gün içinde ihale dokümanımızda belirtilen şartlarda İdarenin vereceği siparişe istinaden, teslim edilecek olan malların tamamı ya da istenilen miktar kadar (peyderpey) hastanemiz ayniyat deposuna teslim edecektir. İstekli dikim ve teslim sürelerine uymak zorundadır. İdare kaynaklı nedenler ile oluşabilecek olan gecikmelere uygun sözleşme süresi içerisinde kalmak şartı ile ek teslim süresi talep edilebilecektir. Üretimden kaynaklanan hatalara karşı Teknik Şartnamede belirtilen gün süresinde istekli tarafından değişimi sağlanacaktır. Ölçü alma işlemleri için idarenin talebi halinde yüklenici firma tarafından firma temsilcisi eşlik edebilecektir

3.5. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

YERLİ MALI BELGESİ

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.







