HASTANEMİZ 6 KISIM 4/D PERSONEL KIYAFETİ MAL ALIM İŞİ İHALESİ

HASTANEMİZ 6 KISIM 4/D PERSONEL KIYAFETİ MAL ALIM İŞİ İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/799173

1- İdarenin 1.1. Adı : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ALİAĞA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : YENİ MH. RUMELİ CD. NO:7 ALİAĞA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02326168787 - 4105 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 18.05.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : ALİAĞA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : HASTANEMİZ 6 KISIM 4/D PERSONEL KIYAFETİ MAL ALIM İŞİ İHALESİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 6 KISIM 43 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ALİAĞA DEVLET HASTANESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1-Yüklenici kurumun vereceği isim listesine göre kişiye ait tüm kıyafetleri kişi bazlı (ayakkabı,tişört,pantolon vb) tek bir poşet/kutu yapacaktır. Kurumda ayrıca tasnif için zaman kaybedilmemeli karışıklığa meydan verilmemelidir. 2-Tüm ürünler birimlere/kişilere teslim edilip kullanıma sunulacak gelen değişim talepleri karşılandıktan sonra fatura kesilecektir. (bu işlem en fazla 30 takvim gününü geçmemelidir.) 3-Alıma konu olan kıyafetler ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde tek partide teslim edilecektir. 4-Teslim sonrası dağıtımı yapılan giyim malzemelerinden ölçüleri uygunsuz, hatalı, kusurlu, defolu, yırtık veya delik malzemeler çıkarsa ilgili firma uygun olmayan malzemelerin yenilerini en geç (10) gün içerisinde teslim edecektir 5-YÜKLENİCİ TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 10 GÜN İÇERİSİNDE KIYAFET/AYAKKABI ÖLÇÜLERİ ALINARAK İŞE BAŞLANIR. ÖLÇÜLER ALINDIKTAN SONRA EN GEÇ 30 GÜN İÇERİSİNDE KIYAFETLER/AYAKKABILAR TESLİM EDİLECEKTİR 3.5. İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlar

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.