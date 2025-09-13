Hasan Mutlu, evli ve üç çocuk babası. Hem eğitim hem de siyasi alanda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip oldu. Belediyede yürütülen zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla gündeme geldi. Hasan Mutlu eğitimci kökenli ve 2024’te CHP’den Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen bir isim.

Hasan Mutlu kimdir?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini İstanbul Fatih’te, lise eğitimini ise İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamladı. Akademik hayatına Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik ve Matematik Bölümü’nde devam etti ve buradan mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim aldı.

Eğitim sektöründe uzun yıllar boyunca hizmet veren Hasan Mutlu, birçok özel dershane ve eğitim kurumunda öğretmenlik, yöneticilik ve girişimcilik yaptı. 1990 yılından itibaren Bayrampaşa başta olmak üzere İstanbul’un diğer bazı ilçelerinde okul ve kurs işletmeciliğine başladı. Özellikle “Sınav Dergisi” zincirine bağlı dershanelerin İstanbul temsilciliğini üstlendi. Eğitim alanındaki birikimiyle bölgede on binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulundu.

Siyasi kariyeri

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında dahil olan Mutlu, dört dönem boyunca CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca pek çok sivil toplum kuruluşunda ve Atatürkçü Düşünce Derneği gibi çeşitli derneklerde aktif üye ya da yönetici olarak çalıştı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP adayı olarak Bayrampaşa Belediye Başkanı seçildi ve oyların yaklaşık %47’sini aldı.