GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1- İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, tapunun 1616 Ada 1 Parselinde kayıtlı 2.485,21 m² taşınmazda, Spor Tesisi Yaptırılması ve Sınırlı Ayni Hak Tesis edilerek kiraya verilmesi işi; 71.823.312,00 TL+KDV muhammen yapım keşif bedeli ile aylık 1.000.000,00 TL+KDV (yıllık 12.000.000,00 TL+KDV) muhammen kira bedeli üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 20.05.2026 Çarşamba Günü Saat 11:30 'da Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile 10 (On) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

2- İhalenin toplam muhammen bedeli 83.823.312,00 TL (Yapım Bedeli + Yıllık Kira Bedeli) olup, istekliler geçici teminat olarak, toplam muhammen bedelin en az % 3 ü oranında 2.514.699,36 TL geçici teminat vereceklerdir.

3-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler için;

a) Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

b) Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi (E-Devlet üzerinden alınacaktır)

c) Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınacaktır)

d) İmza Beyannamesi

Tüzel Kişiler için;

a) Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi (İhalenin yapılacağı yıl içinde alınacaktır)

b) Ticaret Sicil Gazeteleri (Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir olacaktır)

c) İmza Sirküleri

d) Nüfus Kayıt Örneği (Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri E-Devlet üzerinden alınacaktır)

e) Adli Sicil Belgesi (Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınacaktır)

Yukarıdaki belgelere ek olarak;

a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri

b) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekâletname, imza beyannamesi, nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden alınacaktır) ile Cumhuriyet Savcılığından veya E-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi

c) İhale ilanından sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden, Vergi Dairesi Müdürlüğünden ve Sosyal Sigortalar Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge

d) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

e) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

f) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb)

g) İmzalı Şartname

h) Teklif Mektubu (Kapalı bir zarf içinde ihale teklif dosyasına konulacaktır.) (İÇ ZARF)

i) Ortak girişimciler için ise her bir ortak için istenilen evraklara ek olarak noter onaylı “İş Ortaklığı Sözleşmesi veya Beyannamesi”

j) Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan istenilen evraklara ek olarak Dernek Kararı, Yetki Belgesi, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden alınacak kütük kaydı ve faal olduğunu gösterir belge

4- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 20.05.2026 TARİH SAAT 10:45’e kadar, Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Caddesi No: 46 Güzelbahçe/İZMİR adresinde bulunan, Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir. Bu saate kadar ihale zarflarını vermeyenler ihaleye katılamazlar.

5- İhale doküman bedeli 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası)’dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler veznesine nakit yatırılacaktır. İstekliler ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır. İhale şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesi kararda belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7- Kesin teminat, ilk ay kira bedeli, İlan bedelleri ve ihale kararlarına ait damga vergisi sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden defaten tahsil edilecektir. Sözleme ile ilgili tüm giderler istekliye aittir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur. Mustafa GÜNAY

Belediye Başkanı