GÜZELBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLANDIR

1-İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk Mahallesi, Kazım Dirik Caddesi, No: 29 adresinde, Durcan Emir Bayer Parkı içerisinde bulunan, Belediyemiz tasarrufundaki 67 m² kapalı, 118 m² açık bahçe alanı olan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile 04.03.2026 Çarşamba Günü Saat 11:00 'de Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile 7 (Yedi) yıllığına kiraya verilecektir.

2-Kiraya verilecek yerin yıllık muhammen bedeli 350.000,00 TL olup, geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı ise 10.500,00 TL'dir.

3-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 5. maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

İSTENECEK BELGELER

Gerçek Kişiler için;

a) T.C Kimlik Belgesi Fotokopisi

b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh)

c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri

d) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

e) Noter tasdikli imza beyannamesi

f) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekâletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi fotokopisi ile Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

g) İhale ilanından sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

h) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

j) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

k) Ortak girişimciler için ise her bir ortak için a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - m bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş Ortaklığı Sözleşmesi veya Beyannamesi”

l) Dernek adına ihaleye katılacak olanlardan, Dernek Kararı, Yetki Belgesi, a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - m bentlerinde istenilen evraklar ile derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğünden alınacak kütük kaydı ve faal olduğunu gösterir belge

m) İmzalı Şartname

Tüzel Kişiler için;

a)Tebligat için Adresi Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası

b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri

d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri ve/veya vekâletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi

e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi

f) İhale ilanından sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu olmadığına dair belge

g) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname

h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

i) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)

j) Ortak girişimciler için ise her bir ortak için a - b - c - d - e - f - g - h - i - k bentlerinde istenilen evraklar ile noter onaylı “İş Ortaklığı Sözleşmesi veya Beyannamesi”

k) İmzalı Şartname

4- İhale ile ilgili tüm belgeler ihaleye katılacak isteklilerce, ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna verilir. Bu saate kadar ilgili belgeleri veremeyenler ihaleye katılamazlar.

5- İhale doküman bedeli 1.000,00 TL (BinTürkLirası)’dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler veznesine nakit yatırılacaktır. İstekliler ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır. İhale şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesi kararda belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

7- İlan bedelleri, ihale kararlarına ait damga vergisi sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde kalan istekliden defaten tahsil edilecektir. Sözleme ile ilgili tüm giderler istekliye aittir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur. Mustafa GÜNAY

Belediye Başkanı