Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül tarihlerinde Katar’a resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’ne katılacak.

Erdoğan ve Katar Emiri görüşmesi

Hafta başında İsrail’in Katar’daki Hamas üyelerine yönelik saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı ve bölgedeki gerilimi azaltmak için atılacak ortak adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İsrail’in saldırısını lanetleyerek, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti ve halkının yanında olduğunu vurguladı. İki lider, Gazze’deki katliamın durdurulması için iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Aynı gün CHP kurultay davası Ankara’da

Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında CHP’nin beklenen kurultay davası ise Ankara’da görülecek. Dava 15 Eylül Pazartesi günü görülecek.