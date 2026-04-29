Güçlü adımlar, mutlu Çiğli! Çiğli’de geleceğe yatırım Çiğli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla hem sosyal yaşamı güçlendiriyor hem de vatandaşların günlük hayatına dokunan projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Sosyal donatı alanlarından kültürel yatırımlara, eğitimden çevre sağlığına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, Çiğli’de yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Emeklilere özel sosyal alan: “Emekli Kafe” açılıyor

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın 16 Mart’ta Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen Kadir Gecesi iftar programında müjdesini verdiği “Emekli Kafe” projesi hayata geçiyor. Kasaplar Meydanı’nda konumlandırılan kafe; başta emekliler olmak üzere tüm vatandaşların uygun fiyatlarla çay ve kahve içebileceği, sosyalleşebileceği modern bir buluşma noktası olacak. Proje, sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Kafenin açılışına da sayılı günler kaldı.

Harmandalı’nda Cemevi çalışmaları tamamlandı

Çiğli Belediyesi, Harmandalı İnönü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan cemevinde gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli bir ihtiyaca yanıt verdi. 2019 yılında temeli atılan ve dört katlı olarak inşa edilen cemevinde; elektrik ve su tesisatları, mutfak donanımları ve çevre düzenlemeleri belediye ekipleri tarafından tamamlandı. Ayrıca ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla cemevine giden yol da düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şehit pilotun adı Çiğli’de yaşatılacak

Görev sırasında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın adı, Çiğli’de ölümsüzleştirildi. Evka-2 Mahallesi’nde şehidin evine yakın bir noktada bulunan parkın adı “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Parkı” olarak değiştirildi.

Atatürk Mahallesi’ne modern park

Çiğli Belediyesi’nin sosyal donatı alanlarını artırma hedefi doğrultusunda Atatürk Mahallesi’nde yapımı süren park projesinde sona gelindi. Bin 400 metrekarelik alanda inşa edilen parkta; çocuk oyun grupları, spor alanları, basketbol sahası ve anfi düzeninde oturma alanları yer alıyor. Çevre dostu peyzaj anlayışıyla hazırlanan projede yüzlerce bitki ve ağaç toprakla buluşturuldu. Körfez manzarasına sahip parkın hizmete açılmasına sayılı gün kaldı.

Sivrisinek ve haşereye karşı erken önlem

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Çiğli Belediyesi, sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 araçla ilçenin 26 mahallesinde düzenli ilaçlama yaparken, vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde müdahale ediliyor.

Futbol okulunda çok yönlü eğitim modeli

Çiğli Belediyesi Futbol Spor Okulu, gençleri sadece sportif anlamda değil, sosyal ve zihinsel açıdan da geliştirmeyi hedefliyor. Kursiyerlere futbol eğitiminin yanı sıra İngilizce, beslenme, spor psikolojisi ve sağlık eğitimleri verilerek çok yönlü bireyler yetiştiriliyor.

Kadın Yaşam Merkezi’nde yeni eğitim alanı

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde çocuklar için hazırlanan yeni eğitim alanı düzenlenen törenle açıldı. Açılış, Gamze Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

23 Nisan’da Çiğli’de bayram coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çiğli Atatürk Stadı’nda düzenlenen Çocuk Şenliği, binlerce çocuğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şişme oyun alanları, atölyeler, spor aktiviteleri ve sahne gösterileriyle dolu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Başkan Yıldız: “Çiğli’de eşit ve huzurlu bir yaşam için çalışıyoruz”

Göreve geldikleri günden bu yana Çiğli’yi daha yaşanabilir, daha sosyal ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Emekli Kafe projemizle büyüklerimize nefes alacakları sıcak bir ortam sunarken, çocuklarımız için parklar, eğitim alanları ve sosyal etkinliklerle dolu bir kent inşa ediyoruz. Harmandalı’daki cemevimizden Atatürk Mahallesi’ndeki parkımıza, spor okullarımızdan ilaçlama çalışmalarımıza kadar attığımız her adımda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz. Şehidimiz İbrahim Bolat’ın adını yaşatmak bizim için bir vefa borcudur. Bizler işte bu bilinçle çalışıyoruz. Aynı şekilde çocuklarımızın yüzündeki mutluluk da en büyük motivasyon kaynağımızdır. Çiğli’de herkes için eşit, kaliteli ve huzurlu bir yaşam kurmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.