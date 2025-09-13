Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuna toplumsal mesaj taşıyan özel bir sahneyle giriş yaptı. Fenomen dizi, Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin 18 yaşından küçük bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden yola çıkarak çocuk suçlular sorununa dikkat çekti.

Sahneye sosyal medyada yoğun ilgi

Gündüz vakti parkta alkol alan, yaşıtlarını tehdit eden ve şiddeti sıradan bir olay gibi konuşan çocukların karşısına Arka Sokaklar ekibi çıktı. O sahnede hem adaletin kararlı yüzü hem de mağdur çocuklara uzanan şefkat ekranlara yansıtıldı. Çekimlerin, Minguzzi’nin adının verildiği kaykay parkında yapılması ise sahneyi daha da anlamlı kıldı. Dizide Minguzzi grafitisine yer verilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Sokaklar çocuklara emanet edilsin”

İzleyenleri duygulandıran sahne, kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden biri” ve “Arka Sokaklar’ı özel kılan işte bu duyarlılık” yorumları yaptı. Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi de paylaşım yaparak dizi ekibine teşekkür etti ve “Sokaklar çetelerden alınsın, çocuklara emanet edilsin” notunu düştü.

Her cuma Kanal D’de

D Media imzalı Arka Sokaklar, toplumsal mesaj içeren yeni hikâyeleri ve kadrosuna katılan yeni oyuncularıyla her cuma Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.