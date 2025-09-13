Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, belediye faaliyetleriyle ilgili olarak "zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları üzerine başlatıldı.

Başkan Mutlu’dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Değerli komşularım, bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda hiçbir zaman geri adım atmadım, atmayacağım. Başım dik, alnım aktır; hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur.”

Gözaltının sebebi siyasi operasyon mu?

Mutlu, gözaltının 30 yıllık belediye hizmetlerinin sonucu olduğunu öne sürerek yaşananları “siyasi operasyon ve asılsız iftiralar” olarak nitelendirdi. Başkan, açıklamasında Bayrampaşalıların desteğine güvenerek şunları ekledi:

“Emin olun ki siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların ve haksızlıkların da üstesinden geleceğiz. Kendimi yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum.”