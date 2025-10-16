Son Mühür- Sabah saatlerinde fenalaşan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in, evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, 20 dakika süren kalp masajının ardından sanatçının kalbini yeniden çalıştırdı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Ürek, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

“Kalp ile ilgili problem kalmadı”

Ürek’in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yazıcıoğlu, “Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Ancak bu süreçte beynin ne kadar oksijensiz kaldığı konusunda bazı şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız.” açıklamasında bulundu.

20 dakika kalbi durdu, anjiyoplasti uygulandı

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastaneye ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak yapılan anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Yoğun bakımda yakından izleniyor

Açıklamada ayrıca, Ürek’in yoğun bakımda uyutulduğu, oksijen seviyesi ve organ fonksiyonlarının dikkatle takip edildiği belirtildi. “Klinik durumu stabil hale gelene kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz.” denildi. Hastane yönetimi, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavi ekibine teşekkür etti.

Yardımcısının refleksi hayatını kurtardı

Ürek’in yakın çevresinden alınan bilgilere göre, sanatçı sabah saatlerinde “Oda çok sıcak, camı aç.” dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum.” diyerek fenalaştı. Yardımcısı ve şoförünün hızlı müdahalesiyle sağlık ekiplerine haber verildi. Evin hastaneye yalnızca beş dakika mesafede olması, sanatçının hayata dönmesinde önemli rol oynadı.