Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da görev yapan Türk askerinin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Türkiye’nin UNIFIL katkısı devam edecek

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türkiye’nin 2006 yılından bu yana Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e askerî katkı sağladığı hatırlatıldı.

Tezkerede, Türkiye’nin barışı koruma harekâtındaki rolüne dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu katkı, hem Birleşmiş Milletler sistemi içinde hem de bölgesel ve küresel düzeyde Türkiye’nin görünürlüğünü artırmış, Lübnan’daki barış ve istikrarın sürdürülmesine hizmet etmiştir.”

Görev süresi 2027’ye kadar sürecek

Tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı son kararla UNIFIL’in görev süresinin 31 Aralık 2026’ya kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, 2027 yılı itibarıyla UNIFIL’in tedricen tasfiye edilmesi yönünde planlamaya gidildiği ifade edildi.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 31 Ekim 2025’ten itibaren 2 yıl daha görev yapacak.

“Barış ve istikrar politikamızın devamı”

Tezkerede, Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrar politikalarına dikkat çekilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Türkiye’nin UNIFIL’e katkısının sürdürülmesi, barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikamızın devamı açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Türk askerinin görev süresinin uzatılması, hem Lübnan ile ikili ilişkilerimizin güçlenmesine hem de Doğu Akdeniz’deki istikrarın desteklenmesine hizmet edecektir.”