Eyüpspor Göztepe maçı öncesinde iki ekibin taktik hazırlıkları ve muhtemel 11 tercihleri spor kamuoyunun odağına yerleşti hızla. Zorlu deplasman sınavlarına hazırlanan İzmir temsilcisi ile moral arayan ev sahibi kulüp, sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkmayı planlıyor.

Fenerbahçe karşısında yaşadığı ağır mağlubiyeti unutturmak isteyen eflatun sarılılar, taraftarı önünde yeni bir sayfa açma peşinde koşuyor. Hücum hattındaki dinamizmiyle adından söz ettiren sarı kırmızılılar ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Eyüpspor Göztepe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Eyüpspor ile Göztepe arasındaki kritik lig mücadelesi 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini ise Türkiye Futbol Federasyonu atamasıyla Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Müsabaka saatinde İstanbul semalarında açık ve ılık bir sonbahar havasının hakim olması bekleniyor tahminlere göre. Tribün biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa açılırken, deplasman tribünü biletleri de sarı kırmızılı taraftarlarca kısa sürede tüketildi.

Takımlardaki eksikler ve kart sınırındaki isimler

Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden El Yamiq ile Sabiri sağlık heyetinin raporu doğrultusunda bu akşamki maç kadrosunda bulunmuyor. Cezalı oyuncusu bulunmayan ev sahibinde savunma kurgusunun yeniden dizayn edilmesi bekleniyor teknik heyetçe.

İzmir temsilcisinde ise kaleci Gugeshashvili başta olmak üzere Sabra, Furkan ve Allan sakatlıkları sebebiyle kafileye dahil edilmedi. Üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Matos, bu maçta kart görmesi durumunda cezalı duruma düşme tehlikesiyle sahada ter dökecek.

Sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 kadroları

Hücum hattında Abdullahi ve Boutobba ikilisine güvenen ev sahibi, orta alanda Massanga ve Costa ile oyunun kontrolünü elinde tutmak istiyor maç boyunca. Kanat akınlarında Michalak'ın süratine başvuracak olan teknik ekip, rakip defans arkasına atılacak toplarla gol arayacak.

Takım Muhtemel 11 dizilişi Eyüpspor Emre, Talha, Jules, Anıl, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi Göztepe Arda, Taha, Ege, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan

Kalede genç file bekçisi Arda'ya şans vermesi beklenen konuk ekip, ileri uçta Henrique ve Juan ortaklığıyla skoru erken bulmayı amaçlıyor. Orta sahadaki ikili mücadeleleri kazanmak isteyen sarı kırmızılılar, baskılı presle rakibini hataya zorlayacak doksan dakika boyunca.