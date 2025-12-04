ENERJİ İLETİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 PUAN) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1) (3 PUAN) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilan tarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkate alınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Bu puan hesaplanırken, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun" 'nun 32.maddesine göre başvuruda bulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) S: Her bir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen gün sayısı, Y: Gecikme Yüzdesi S toplam = S1+S2+S3+.....+SN G toplam = G1+G2+G3+.....+GN Y= (G toplam / S toplam )*100 Gecikme yüzdesine göre verilecek sicil puanları: Gecikme yüzdesi; 1 için 3 puan, 1 Y 2 için 2,8 puan, 2 Y 3 için 2,6 puan, 3 Y 4 için 2,4 puan, 4 Y 5 2,2 puan, 5 Y 6 için 2 puan, 6 Y 7 için 1,8 puan, 7 Y 8 için 1,6 puan, 8 Y 9 için 1,4 puan, 9 Y 10 için 1,2 puan, 10 Y 15 için 1 puan, 15 Y 20 için 0,9 puan, 20 Y 25 için 0,8 puan, 25 Y 30 için 0,7 puan, 30 Y 35 için 0,6 puan, 35 Y 40 için 0,5 puan, 40 Y 45 için 0,4 puan, 45 Y 50 için 0,3 puan, 50 Y 60 için 0,25 puan, 60 Y 70 için 0,2 puan, 70 Y 85 için 0,15 puan, 85 Y 90 için 0,1 puan, 90 Y 100 için 0,05 puan, 100 Y için 0 puan verilecektir. Hesap sonucu bulunan Gecikme Yüzdesi (Y) değeri, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) tekil olarak istekli olması durumunda, geçmişte iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak yürütülen işteki (ortaklık yapısına bakılmaksızın), toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının işin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesi sonucu verilen süre) toplamı da bu değerlendirmeye dahil edilecektir. B-2.2 Sicil Puanı 2 (SP 2) (1 PUAN) İsteklinin Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan ve ihale ilan tarihi itibari ile geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan yapım işleri üzerinden puanlama yapılacaktır. (Bu puanın hesaplanmasında, 18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun " 'nun 32.maddesine göre fesih veya devir yapılan yapım işleri ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar?a göre fesih edilip tasfiye edilen yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi varsa 0 puan, İsteklinin fesih veya devir edilen işi veya ölümlü iş kazası yaşanmış bir işi yoksa 1 puan, olarak hesaplanır. Geçmişte İş Ortaklığı veya Konsorsiyum içerisinde bulunan herhangi bir ortağın (konsorsiyum ise konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin) Teşekkülümüz Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafından ihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) yükleniminde bulunulan, ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 5 yıl içinde fesih edilen veya son 5 yıl içinde devir ettiği iş olması veya son 2 yıl içerisinde ölümlü iş kazası yaşanan bir işi olması durumunda da bu durum değerlendirmeye dahil edilecektir.

