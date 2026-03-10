DÜZELTME İLANI





TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK TİRE Devlet Hastanesi



TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.



İhale Kayıt Numarası : 2026/208160



1- İdarenin

a) Adresi : Atatürk Mah. İnönün Bulvarı No:1 Tire/İZMİR 35900

b) Telefon ve faks numarası : 2325121522 - 2325112199

c) Elektronik posta adresi : İ[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 12.02.2026-5554

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Büyük Tire Gazetesi 14.02.2026/5490 – www..sonmuhur.com Web Sitesi- 14.02.2026/İLN02400382

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

1-Kamu İhale Kurumunun ilan süresinde yetersizlik olması nedeniyle, Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle Tip İdari Şartnamenin 3.1. maddesinin (c) bendinde,

belirtilen;



İhale tarih ve Saati 23.03.2026 tarih ve saat:11:00 olarak değiştirilmiştir.