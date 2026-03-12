DÜZELTME İLANI
İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ (26 ARAÇ ŞOFÖRLÜ/YAKITSIZ) (01/04/2026-31/12/2026 TARİHLER ARASI) ALIM İŞİ
Müdürlüğümüzce 2026/261985 KİK nolu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti (26 Araç Şoförlü/Yakıtsız) (01/04/2026-31/12/2026 Tarihler Arası ) İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa 19. Maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edileceği ilan edilmiştir. İlanda aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmış olup, tekliflerin sunulmasında düzeltilen madde aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.
- İdarenin Adresi: Adalet Mah. Anadolu Caddesi No:41/5 35010 Bayraklı/İZMİR
- Tlf.: 0 232 341 68 00
- E-posta: [email protected]
- Yayınlanan Gazetenin Adı ve Tarihi : YENİBAKIŞ Gazetesi 21.02.2026- www.sonmuhur.com.tr 21.02.2026
- Düzeltilen Madde: İhalenin tarihi ve saati:
- Eski Tarih : 17.03.2026 saat :10:00
Yeni Tarih: 23.03.2026 saat :14:00
