DÜZELTME İLANI İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ

DÜZELTME İLANI

İZMİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ (26 ARAÇ ŞOFÖRLÜ/YAKITSIZ) (01/04/2026-31/12/2026 TARİHLER ARASI) ALIM İŞİ

Müdürlüğümüzce 2026/261985 KİK nolu İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti (26 Araç Şoförlü/Yakıtsız) (01/04/2026-31/12/2026 Tarihler Arası ) İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa 19. Maddesine göre açık teklif usulüyle ihale edileceği ilan edilmiştir. İlanda aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmış olup, tekliflerin sunulmasında düzeltilen madde aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

İdarenin Adresi: Adalet Mah. Anadolu Caddesi No:41/5 35010 Bayraklı/İZMİR Tlf.: 0 232 341 68 00 E-posta: [email protected] Yayınlanan Gazetenin Adı ve Tarihi : YENİBAKIŞ Gazetesi 21.02.2026- www.sonmuhur.com.tr 21.02.2026 Düzeltilen Madde: İhalenin tarihi ve saati: Eski Tarih : 17.03.2026 saat :10:00

Yeni Tarih: 23.03.2026 saat :14:00