PERSONEL KIYAFET ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/676916

1- İdarenin

1.1. Adı : İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1.2. Adresi : İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN KONAK/İZMİR

1.3. Telefon numarası : 02324116000

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 05.05.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İZMIR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHISI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI İSMET KAPTAN MH. SEZER DOĞAN SK. NO:11 KONAK/İZMİR (İ BLOK 2. KAT TOPLANTI SALONU)

3- İhale konusu mal alımının

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : PERSONEL KIYAFET ALIMI İHALESİ 26 KALEMDEN OLUŞMAKTADIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : HASTANEMİZ KIRTASİYE VE TÜKETİM DEPOSUNA TESLİMAT YAPILACAKTIR.

3.4. Süresi/teslim tarihi : Yüklenici Sözleşme imzalanmasına müteakip ihale dokümanında belirtilen şartlarda beden ölçülerinin alınması için bay ve bayan olacak şekilde, tüm bedenlerin (XXS-6XL) numunelerine göre ölçü alınacaktır. Ölçü alma işlemlerini tamamlanmasının ardından isim listeleri, ürün renkleri, özellikleri ve son kesin liste idaremiz tarafından yükleniciye bildirilmesine müteakip 60 gün içinde ihale dokümanımızda belirtilen şartlarda İdarenin vereceği siparişe istinaden, teslim edilecek olan malların tamamı ya da istenilen miktar kadar (peyderpey) hastanemiz Kırtasiye ve Tüketim Ambarına teslim edecektir. İstekli dikim ve teslim sürelerine uymak zorundadır. İdare kaynaklı nedenler ile oluşabilecek olan gecikmelere uygun sözleşme süresi içerisinde kalmak şartı ile ek teslim süresi talep edilebilecektir. Alıma konu olan kıyafetler ihale dokümanında belirtilen süre içerisinde tek partide veya en fazla üç partide teslime edilecektir. Üretimden kaynaklanan hatalara karşı Teknik Şartnamede belirtilen gün süresinde istekli tarafından değişimi sağlanacaktır. Ölçü alma işlemleri için idarenin talebi halinde yüklenici firma tarafından firma temsilcisi eşlik edebilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler:

ISO 9001 veya CE Belgesi

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Dikiş İpliklerinin Standartlara Uygunluk Belgesi

Yasaklı Maddelere Ait Belgeler

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.