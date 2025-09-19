Son Mühür/ Merve Turan - 16–22 Eylül tarihleri arasında bu yıl “Herkes için Hareketlilik” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Dikili Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Her yaştan yurttaşın katıldığı programda spor, dans ve bisiklet tutkusu buluştu.

Bisiklet turuyla başladı

Etkinlikler, Dikili Bisiklet Kulübü ve Dikili Velespitli Deniz Kızları topluluğu öncülüğünde gerçekleştirilen bisiklet turuyla başladı. Çok sayıda bisiklet tutkununun katıldığı tur, Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayarak 75. Yıl Parkı’ndaki “Dikili” yazısında son buldu.

Spor ve dansla devam etti

Turun ardından belediye eğitmenleri eşliğinde aerobik ve interaktif dans etkinlikleri düzenlendi. Katılımcılar hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı.

Başkan Kırgöz: “Daha yeşil bir gelecek elimizde”

Sağlıklı yaşam ve çevre bilincine dikkat çeken Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedallarımızı sağlıklı bir yaşam için çevirdik. Aerobik ve dans etkinlikleriyle günümüze enerji kattık. Katılan tüm ekiplere ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir ve daha yeşil bir gelecek hepimizin elinde” dedi.