DİKİLİ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ NİTELİK ADA PARSEL M² (YAKLAŞIK) KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ADRES

1 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA KAFETERYA (ALKOLSÜZ) 0 0 181,95 m² 10 YIL 110.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 396.000,00 5.06.2026 09:30 GAZİPAŞA MAH. Ş.SAMİ AKBULUT CAD. NO: 143

2 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY KAFETERYA/ RESTAURANT 174 1 109 m² 10 YIL 145.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 522.000,00 5.06.2026 09:40 SALİMBEY MAH. ATATÜRK CAD. NO:2

3 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY ÇAY OCAĞI 0 0 10 m² 10 YIL 40.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 144.000,00 5.06.2026 09:50 SALİMBEY MAH. ATATÜRK CAD. NO:3

4 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA KAFETERYA / RESTAURANT 1 2-3-5 310 m² 10 YIL 130.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 468.000,00 5.06.2026 10:00 İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:15

5 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA KAFETERYA / RESTAURANT 1 2 450 m² 10 YIL 200.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 720.000,00 5.06.2026 10:10 İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:17

6 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA KAFETERYA / RESTAURANT 1 2 502 m² 10 YIL 225.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 810.000,00 5.06.2026 10:20 İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:23

7 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA KAFETERYA / RESTAURANT 1 2 589 m² 10 YIL 270.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 972.000,00 5.06.2026 10:30 İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:25

8 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA BÜFE 1 2 11 m² 10 YIL 20.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 72.000,00 5.06.2026 10:40 İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:25/A

9 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA KAFETERYA / RESTAURANT 1 2 562 m² 10 YIL 250.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 900.000,00 5.06.2026 10:50 İSMETPAŞA MAH. ATATÜRK CAD. NO:27

10 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY DÜKKAN 142 1 40 m² 10 YIL 40.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 144.000,00 5.06.2026 11:00 SALİMBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:39/A

11 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY DÜKKAN 142 1 19 m² 10 YIL 21.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 75.600,00 5.06.2026 11:10 SALİMBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:39/C

12 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY DÜKKAN 142 1 19 m² 10 YIL 21.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 75.600,00 5.06.2026 11:20 SALİMBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:39/D

13 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY DÜKKAN 142 1 49 m² 10 YIL 40.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 144.000,00 5.06.2026 11:30 SALİMBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:39/N

14 İZMİR DİKİLİ KABAKUM KAHVEHANE 0 828 60 m² 10 YIL 5.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 18.000,00 5.06.2026 11:40 KABAKUM MAH. NO:11/A

15 İZMİR DİKİLİ NEBİLER KAFETERYA/RESTAURANT HAMAM 105 63 47 m² 82 m² 10 YIL 50.000,00 TL AYLIK (KDV HARİÇ) ₺ 180.000,00 5.06.2026 11:50 105 ADA 63 PARSEL NO:10 -180 ADA 13 PARSEL NO:16 DİKİLİ NEBİLER MAHALLESİ (NEBİLER ILICASI)

7 ADET KONAKLAMA BİRİMİ (ODA) 180 13 140 m²

1-)Yukarıdaki tabloda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Cumhuriyet mahallesi 304 Sokak No:6 Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Çok Amaçlı Salonda Encümen huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır.

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A-Kişilerden;

a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge

b-)Kanuni tebligat adresi (e-devlet üzerinden alınacak yerleşim yeri belgesi)

c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (Fokopisi veya e- devlet çıktısı)

d-)Dikili Belediyesi ve İlgili vergi dairesi'den alınacak '' Borcu Yoktur'' belgeleri

e)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi

f)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

g-)2886 sayılı yasa gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı belge beyanı (EKAP)

B-Tüzel Kişilerden;

a-)Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediyesi Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü “İhale Teminat Hesabına”yatırıldığına ilişkin belge

b-)Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (Geçerli)

c-)Noter onaylı Güncel imza sirküleri

d-)Vekaletten katılıyor ise; 2026 yılı içerisinde geçerliliği bulunan,ihaleye katılmaya yetkili noter onaylı vekaletname

e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü ve Vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi

f-)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı şartname ve ihale doküman bedeli belgesi

g-)Kanuni tebligat adresi, Elektronik tebligat adresi

ı-)2886 sayılı yasa gereği ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı belge beyanı (EKAP)

4-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası TR64 0001 2009 7220 0007 0000 06 Dikili Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Teminat Hesabına yatırılır Kesin teminat bedeli ihale bedelinden elde edilen tutarın %6 sıdır.

5-)İhale Dokümanları (Şartnameler): İhale doküman (Şartname ) bedeli 4.000,00 TL’dir. İhale dokümanları, ihale tarihinden bir önceki iş günü mesai bitimine kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

6-) Kesin teminat bedeli kiralama şartnamesindeki süre içerisinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat bedeli Belediyemize irat kaydedilecektir.

7-) İhale için talipli gelmediği taktirde 12.05.2026 tarihinde aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.

8-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

9-) Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, kiracı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir.

10-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.