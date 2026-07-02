DANA ETİ ÜRÜNLERİ VE KUZU ETİ ÜRÜNLERİ

Dana Eti Ürünleri ve Kuzu Eti Ürünleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1191946

1- İdarenin 1.1. Adı : TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ, 29 EKİM CADDESİ, NO: 19 TİRE/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02322701258 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.07.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Cumhuriyet Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Bina Numarası:19, Tire/İZMİR

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Dana Eti Ürünleri ve Kuzu Eti Ürünleri 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Mal alımı,1. Kısım Dana Eti Ürünleri 7 kalem, 2. Kısım Kuzu Eti Ürünleri 3 Kalem, Dana Eti Ürünleri ve Kuzu Eti Ürünleri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı işletmeler(Derekahve Kafeteryası, Gölet Restoran, Toptepe Aile Gazinosu) 3.4. Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 31.12.2026 tarihine kadardır. Malların teslimi işe başlama tarihinden itibaren, idarenin belirlediği teslimat yerlerine teslim edilecek şekilde verilen siparişler doğrultusunda partiler halinde olacaktır. İdare ihale konusu malı işletmelerinin tüketimine bağlı ihtiyaç doğrultusunda Sözleşme süresinde peyderpey almakta serbesttir. Kırmızı et soğuk hava zincirini devam ettirecek frigorifik araçlarla, araç yüzeylerine temas etmeyecek şekilde teslim edilecektir. Ürünler, üretim yerinden işletmeye kadar kesintisiz soğuk zincir altında taşınmalıdır. Ürünlerin tesliminde sıcaklık +2/+4 C aralığında olmalıdır. Et aracı mutlaka kapalı, yalıtımlı kasa olacaktır. Şiş köfte dışındaki ürünler kesinlikle dondurulmuş olmayacaktır. Kesilen etler en fazla 72 saat içinde teslim edilmelidir. Mal sevkiyatlarında mutlaka yüklenici tarafından irsaliye düzenlenecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 04.08.2026

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: İşletme Kayıt Belgesi 4.3.2. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: İşletme Kayıt Belgesi/İşletme Onay Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

