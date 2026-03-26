Çiğli’de bahar hareketliliği: Temizlikten asfalta, parklardan budamaya yoğun mesai Çiğli Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde bakım, temizlik ve altyapı çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekipleri koordineli şekilde sahada yoğun mesai harcarken, asfalt ve park projeleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

İlçenin birçok noktasında kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren ekipler; Balatçık ve Maltepe Mahallelerinde temizlik çalışmalarını tamamlarken, Yenimahalle’de ağaç budama işlemlerine ağırlık verdi.

Murat Karayalçın Caddesi’nde temizlik ve kosa çalışmaları yürütülürken, Ataşehir Mahallesi’nde de kosa ve moloz çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi’nde de çevre temizliği titizlikle gerçekleştirildi.

Sinek ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor

Öte yandan Çiğli Belediyesi, vatandaşların huzuru ve sağlığı için sinek ile mücadele ekiplerini sahaya çıkardı. Belirlenen program kapsamında tüm sokaklarda ilaçlama çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Fen İşleri ekipleri, ilçenin ulaşım konforunu artırmak adına asfalt çalışmalarına da devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile devam eden çalışmalar kapsamında; Sasalı Mahallesi Gazi Çiçek Caddesi’nde asfaltlama çalışmaları sürerken, Köyiçi Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan asfalt çalışmaları Başkan Onur Emrah Yıldız, tarafından yerinde incelendi.

Yeni parklar çok yakında hizmete açılıyor

Çiğli Belediyesi’nin yeşil alan yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde yapımı süren park çalışmalarını yerinde İnceleyen Başkan Yıldız, Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen Yılmaz Aksoy Parkı’nın da kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.

Atatürk Mahallesi 8809/22 Sokak’ta yapımı devam eden modern park projesinde ise son rötuşlar yapılıyor. Yaklaşık 1.400 metrekarelik alanda hayata geçirilen park; amfi düzeninde oturma alanları, çocuk oyun grupları, yetişkinler için spor alanı ve basketbol sahasıyla her yaştan vatandaşa hitap edecek.

Yıldız’dan “Sevgi Yolu” müjdesi

Sahadaki çalışmaları yakından takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Köyiçi Mahallesi ziyaretinde esnafla bir araya gelerek önemli bir projeyi de duyurdu.

Başkan Yıldız, ilçeye yeni bir “Sevgi Yolu” kazandıracaklarının müjdesini verdi.

Başkan Yıldız: “Çiğli’yi daha yaşanabilir hale getiriyoruz”

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Onur Emrah Yıldız, şu ifadeleri kullandı; “Baharın gelmesiyle birlikte ilçemizin dört bir yanında bakım, temizlik ve yenileme çalışmalarımızı hızlandırdık. Amacımız, hemşehrilerimizin daha temiz, düzenli ve konforlu bir Çiğli’de yaşamalarını sağlamak. Park projelerimizle yeşil alanlarımızı artırırken, asfalt çalışmalarımızla ulaşım kalitesini yükseltiyoruz. Mahalle mahalle sahadayız, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor, çözümlerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Çok yakında hayata geçireceğimiz Sevgi Yolu projemizle de ilçemize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracağız. Çiğli’yi hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz.”