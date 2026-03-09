ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA İHALE İLANI

SIRA NO YERİ CİNSİ ALANI 1 YILLIK MUHAMMEN BED. GEÇİCİ TEMİNAT KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ/SAATİ 1 Çağdaş Mah. 8819 Sokak No:13 Kır Kahvesi Yeri 207,06 m² 300.000,00-TL 30.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /10:00 2 Kaklıç Mah. İzmir Cad.No:51/D İşyeri 55,00m² 170.000,00-TL 17.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /10:15 3 Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mah. Gazi Bulvarı No:39/B İşyeri 20,00m² 100.000,00-TL 10.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /10:30 4 Atatürk Mah. 8930/1 Sokak. No:1/1 İşyeri 56,00 m² 180.000,00-TL 18.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /10:45 5 Köyiçi Mah. Köyiçi Cad. No:1/1 İşyeri 72,00 m² 200.000,00-TL 20.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /11:00 6 Yeni Mah. Murat Karayalçın Bulvarı No:2/1 İşyeri 15,00 m² 260.000,00-TL 26.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /11:15 7 Evka 2 Mah. 6857 Sokak No:2 ve 6853 Sokak No:6,6A,6B Halı Saha ve Büfe Yeri 1,227,54 m² 2.200.000,00-TL 220.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /11:30 8 Evka 2 Mah. 6808 Sokak No:81/1 İşyeri 9,00 m² 110.000,00-TL 11.000,00-TL 5 (Beş) Yıl 18/03/2026 Çarşamba /11:45

18/03/2026 tarih ve Çarşamba günü Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Yukarıda ayrıntıları belirtilen Belediyemize ait taşınmazların kiralanma ihalesi tabloda belirtilen saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır. Bahsi geçen yerler içlerinde kullanıcılar var iken ihale edilecek olup, kiralanan taşınmazlar tahliye edildikten sonra 15 gün içerisinde Kira Sözleşmesi yapılarak ihaleyi alana teslim edilecektir.

- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Kanuni ikametgâha sahip olmak.

3- Nüfus Cüzdan Sureti,

4- Noter Tasdikli imza beyannamesi,

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6- Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- 2886 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

8- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde olup, şartname 1.500,00-TL karşılığında temin edilebilir.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN;

1-Tebligat için adres beyanı

2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3- Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7- 2886 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

8- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde olup, şartname 1.500,00-TL karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

Onur Emrah YILDIZ

Belediye Başkanı