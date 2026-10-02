Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, başta Çiğli ve Foça olmak üzere kentte yaşanan parti değişimlerini değerlendirerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme olasılığının çok yüksek olduğunu ve geri dönüş olmadığınıvurguladı.

Utku Gümrükçü: İzmir'i ilçeleriyle birlikte tekrardan kazanmak istiyoruz

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına yönelik olarak bakış açılarının değişmediğini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir'i ilçeleriyle birlikte yeniden kazanmak istediklerini belirterek, "Geri dönüş yok. Zaten artık gazeteler yazmaya başladı. İnşallah gazeteciler yanlış yazıyordur. Nerede patlayacağı, kimin kolunu bacağını etkileyeceği belli olmayan bir yolda yürüyoruz. ‘Geçmez’ denenler geçer. Öyle şeyler yaşıyoruz. ‘Kaldı’ denenler de gidebilir. Fakat biz il örgütü olarak her belediyeyi nasıl yeniden kazanırız diye çalışma yapıyoruz. Yani bakış açımız eldekini korumak değil. Bakış açımız İzmir'i ilçeleriyle birlikte tekrardan kazanmak" dedi.

"Verdiğimiz emekler için üzülüyoruz"

Öte yandan, konuşmasında olaylı kurultay sonrası yaşanan çizikleri değinerek devam eden CHP'li Utku Gümrükçü, verilen emeklerden dolayı çok üzgün olduklarını kaydederek, "Utku Gümrükçü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi; değiştirelim. Tunç Soyer kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi; değiştirelim. Değiştirdiniz. Önce Uygar'ı getirdiniz 5 gün sonra Uygar'ı da değiştirdiniz. Uygar'ın yaşı genç, kendisi sanatçı, ruhu da öyledir. Partililer istemedi, partililer zaten kendi adaylarını istiyor. Dönemin ilçe başkanı ve dönemin etkili, hala da etkili milletvekilleri, ulaştıysanız cevap verdiğini zannetmiyorum.

Ama biz bu sorunun takipçisi olacağız, kimse merak etmesin. Araya girdiler. Hayatında belediye başkanı olmadan önce kendi beyanıyla sadece bir kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine katılmış bir arkadaşı, bir kez Üniversite okurken bile CHP'ye üye olmamış bir arkadaşı, üyeliği istifasıyla beraber yapılmış bir arkadaşı, geçmişte sınanmamış, kavganın içinde, mücadelenin içinde olmamış, partiye emek vermemiş bir arkadaşı çeşitli aracılarla, çeşitli saiklerle 'O olmasın, bu olmasın' diyerek başka bazı motivasyonlarla, belki Su İdaresindeki ilişkilerden, belki başka ilişkilerden, 'Arkasında referanslar şunlar' dedikleri, ama bugün o referanslardan hiçbirinin sesini duyamadığımız, itirazını duyamadığımız süreçle aday yaptılar.

Yüzde 62 oyla Çiğli tarihinin en yüksek oyla seçilmiş belediye başkanıyım. Ve bugün maalesef ki sıfatlarıma yeni bir tanesi eklendi; o da Çiğli'nin son Cumhuriyet Halk Partili başkanı olma sıfatı. Bundan çok üzülüyorum. 1999’dan beri Cumhuriyet Halk Partisi’nin yıkılmaz kalesi dediğimiz, her seçimde partili arkadaşlarımızla birlikte emek verdiğimiz, taş üstüne taş koyduğumuz İzmir’de, bu iki yılı da sayarsak 27 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen bir kentten bahsediyoruz. Maalesef arkadaşımız, annesinin çeyiz sandığını alıp gider gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’ne verilmiş oyları da alıp 25 senedir mücadele ettiğimiz, İzmir’e ters baktığını, yanlış baktığını ve muhalif baktığını düşündüğümüz bir siyasi partiye geçti. Kendisi için üzülmüyoruz ama verdiğimiz emekler için üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

"Sorumlular hesap vermeli"

Son olarak, İzmir'de 1,5 milyon oyun üzerinden bir mağduriyet doğduğunu savunan ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Gümrükçü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"25 senedir muhalefet olduğumuz İzmir duruşuyla karşı çıktığınız, Türkiye'de demokrasiyi zedelediğini iddia ettiğimiz, parlamenter sistemin sorununu getirdiğini düşündüğünüz, Atatürk ilkeleriyle çelişkisi olduğunu öne sürdüğünüz, muhalefetiz, karşıtız, o karşıtlığın en büyük, en güçlü partisi biziz dediğimiz sokakta her gün, bizi o partinin aparatı olmakla suçladığınız partiye geçerse, bunun bedelini kim ödeyecek?

Ama gelip gizli gizli görüşmeyi biliyordunuz başkanlık makamında; 'Benim dostum, arkadaşım' demeyi biliyordunuz; 'Beraber aday olduk, aynı ekipteyiz, ekip arkadaşıyız, Ankara'da aynı isimlerle siyaset yapıyoruz' demeyi biliyordunuz. Bunun hesabını kim verecek? İzmir'deki 1,5 milyon oyun mağduriyetinin hesabını kim verecek? Bunun hesabının sorulması gerekir. Sorumluların hesap vermesi gerekir"

Uygar Yıldırım: Ben çocuk olmaktan utanmıyorum

Başkan Gümrükçü'nün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan adaylık sürecinden genel merkez kararıyla el çektirilen CHP'li Uygar Yıldırım ise hakkında ortaya atılan iddialar üzerine konuşarak ve dönemin CHP Genel Merkezi'ni eleştirerek, “CHP’nin MYK’sı ve PM’si bir karar verdi ve bizi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı. Ancak açıklandığımız gün o dönemin CHP İlçe Başkanı birtakım provokatörlerle Çiğli İlçe binası önünde ‘TikTokçu aday’, ‘Madde bağımlısı’, ‘Çocuk aday’ diye bize siyasi itibarsızlaştırma suikasti yaptı.

Ben çocuk aday olmaktan utanmıyorum. Senin getirdiğin aday bugün ‘Altın çocuk’ olarak vitrinlerde pazarlanmaya utanmıyor mu? Buradan o dönem ilçe başkanı olan arkadaşa soruyorum: Benim adaylığımı değiştirirken hangi saiklerle, ne pazarlıklar yaparak benim adaylığımı gasp edip bu arkadaşı getirdiniz. Bu arkadaş gelirken bunu Truva atı olarak geleceğini biliyor muydunuz? Gerginim, şu anda Çiğli’nin AK Parti tarafından yönetilmesi benim için bir hayal kırıklığı” şeklinde konuştu.

"Annemin oyunun hakkını vereceksin"

Ayrıca, dönemin CHP lideri Özgür Özel'in de kendisine ulaştığını belirten Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “O dönemin Genel Başkanı Özgür Özel, beni aradı: 'Seni destekleyen adayların eylemi son bulmalı, partiye zarar veriyorsunuz' dedi sözleriyle devam eden Yıldırım, “Biz de kol kırılır, yen içinde kalır diye düşündük ve CHP’nin bayrağı dalgalansın diye onun seçilmesi için elimizden geleni yaptık.

Ancak günün sonunda seçilmesi için elimizden geleni yapmışken o başka bir çantayla gelmiş onu gördük. Seçim günü sabahı annem ağlayarak geldi, ‘Uygar oğlum Çiğli’yi AK Parti’ye teslim etmeyelim. Kırgınsın ama bu seçim kaybedilirse senden bilecekler’ dedi. Şimdi Onur Emrah Yıldız’a soruyorum: 61 bin CHP seçmenin oyunu çaldın, benim annemin oyunun hakkını vereceksin. O koltuktan istifa edeceksin. Her gün bunu söylemeye devam edeceksin” diye konuştu.