Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nde ilçe kongreleri takvimi sürerken, Buca ve Bornova örgütleri anlamlı bir karara imza attı. Her iki kongre de, kısa süre önce yaşamını yitiren isimlerin anısına düzenlenecek.

BUCA İLÇE KONGRESİ, FERDİ ZEYREK’İN ANISINA DÜZENLENİYOR

Buca İlçe Başkanlığı, kongresini Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda vefat eden başkanı Ferdi Zeyrek’in anısına yapacak. “Birlik ve Dayanışma Yolunda Ferdi Zeyrek’in Anısına” sloganıyla gerçekleştirilecek kongre, 13 Eylül Cumartesi günü saat 08.00’de Şirinyer Düğün Salonu’nda başlayacak.

GÜNEY TEMİZ ANISINA BORNOVA'DA KONGRE

Bornova İlçe Kongresi ise mart ayında görev başındayken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi eski daire başkanlarından Güney Temiz’in adını taşıyacak. Bornova örgütü, 14 Eylül Pazar günü Evka-4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde toplanacak.

CHP’de hem Buca hem de Bornova kongreleri, siyasi sürecin yanı sıra, kaybedilen değerli isimlerin hatıralarını yaşatma yönünden de önem taşıyor.