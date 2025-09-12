Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavına toplam 127 bin 307 adayın başvurduğunu açıkladı. Alan oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Oturum saatleri ve süreler

1. Oturum: 13 Eylül Cumartesi, 10.15–12.45 (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri).

2. Oturum: 13 Eylül Cumartesi, 14.45–17.15 (Hukuk, İktisat, Maliye).

3. Oturum: 14 Eylül Pazar, 10.15–12.55 (İşletme, Muhasebe, İstatistik).

Her oturumda çoktan seçmeli sorular yer alacak. İstatistik testi için adaylara 60 dakika, diğer testler için 50’şer dakika süre tanınacak.

Adaylar, sabah oturumunda 10.00’dan, öğleden sonra oturumunda ise 14.30’dan sonra sınav binasına alınmayacak. Engelli adaylar ise 30 dakika ek süre kullanabilecek.

Sınav merkezleri ve güvenlik

KPSS Alan Bilgisi sınavları 30 ilde, 35 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Toplam 345 bina ve 4 bin 538 salonda sınav yapılacak. Görev alacak personel sayısı 16 bin 996 kişi olarak açıklandı. Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi sahada görev yapacak.

Kimlik sorununda nüfus müdürlükleri açık

Sınav günleri kimlik kartını kaybeden veya geçerli kimliği olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak.

Başvuru ve istatistikler

Cumartesi sabah oturumuna 35 bin 4 aday, öğleden sonra oturuma 51 bin 666 aday, Pazar sabah oturumuna ise 40 bin 637 aday katılacak. Engelli aday sayısı 388, gaziler ile şehit/gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücretinden muaf olan aday sayısı ise 1.167 oldu.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Erson, adaylara başarı, görevlilere de kolaylık diledi.

Sonuçlar

Sınav sonuçları 10 Ekim’de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonuçları açıklandığında, 2025-KPSS A Grubu sonuçlarının geçerliliği sona erecek.