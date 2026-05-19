DÜZELTME İLANI





SICAK SU GÜNEŞ PANELİ YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/847720 1- İdarenin 1.1. Adı : CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : BAHÇEDERE MAH.NO: 63 35800 ALİAĞA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02326181004 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 14.05.2026 - 5616 2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : KAMU İHALE BÜLTENİ - 18.05.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İlan Metninin 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler maddesinde;

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNİN C2 GRUBUNDA TANIMLANAN İŞLER;

- Isıtma Tesisatı İşleri

- Soğutma Tesisatı İşleri

- Havalandırma Tesisatı İşleri

- İklimlendirme Tesisatı İşleri

İDAREMİZCE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.