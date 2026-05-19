DÜZELTME İLANI



SICAK SU GÜNEŞ PANELİ YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/847720
1- İdarenin
1.1. Adı : CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi : BAHÇEDERE MAH.NO: 63 35800 ALİAĞA/İZMİR
1.3. Telefon numarası : 02326181004
1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 14.05.2026 - 5616
2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : KAMU İHALE BÜLTENİ - 18.05.2026
3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

İlan Metninin 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler maddesinde;
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNİN C2 GRUBUNDA TANIMLANAN İŞLER;
- Isıtma Tesisatı İşleri
- Soğutma Tesisatı İşleri
- Havalandırma Tesisatı İşleri
- İklimlendirme Tesisatı İşleri
İDAREMİZCE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

