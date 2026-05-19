EKMEKLİK BUĞDAY UNU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/905450

1- İdarenin 1.1. Adı : CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU BAŞKANLIĞI MENEMEN R TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : HATUNDERE MAHALLESİ HATUNDERE CADDESİ KÜME EVLERİ 15/1 MENEMEN/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02325071062 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 09.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : MENEMEN R TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : EKMEKLİK BUĞDAY UNU 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : MENEMEN R TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURTLARI DEPOLARI 3.4. Süresi/teslim tarihi : MAL VEYA MALLAR 01.07.2026 İLE 31.12.2026 TARİHLERİ ARASINDA İDARENİN İHTİYACINA GÖRE AYLIK 1 DEFA OLACAK ŞEKİLDE PEYDERPEY ALINACAKTIR. YÜKLENİCİNİN SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYGUN OLARAK MALI TESLİM ETMEMESİ HALİNDE YÜKLENİCİYE MAKUL SÜRE VERİLEREK, SÖZLEŞMEYE UYGUN MALI TESLİM ETMESİ TEBLİGATLA İSTENİR. VERİLEN SÜREDE YÜKLENİCİ SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYGUN MALI GETİRMEZSE (GELEN MALLAR TEKNİK ŞARTNAME UYGUN DEĞİLSE VEYA İSTENEN MALI EKSİK YA DA HİÇ GETİRMEZSE ) SÖZLEŞMENİN 34.MADDESİNE GÖRE İŞLEM YAPILIR. 3.5. İşe başlama tarihi : 01/07/2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

