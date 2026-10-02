TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta sezona beklentilerin altında başlayan ancak geçen hafta İzmir derbisinde Bucaspor 1928’i deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altay, ligin 5’inci haftasında Alanya 1221 ile karşı karşıya gelecek.

Maçı Şahin Berker yönetecek

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan kritik mücadelede hakem Şahin Berker maçı yönetecek.

Karşılaşmanın biletleri maraton tribünü için 200, numaralı tribün için 500, VIP tribün için ise 1500 ve 3000 TL'den satışa sunuldu.

Kulüp yönetimi, kadın taraftarlar için numaralı tribün bilet fiyatını 250 TL olarak açıkladı.

Kanlı ve yönetim kurulu maçı taraflarla izleyecek

Diğer yandan Altay Kulübü Başkanı Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyelerinin, mücadelenin ilk yarısını protokol tribününde izleyip ikinci devrede maraton tribününe geçerek maçı taraftarların arasında izleyeceği açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi kadrodaki değişimler de dikkat çekiyor.

Kırmızı kart cezası tamamlanan orta saha oyuncusu Oktay, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Bileği sakat olan Arif'in durumu belli değil

Bileğinde hafif sakatlığı olan stoper Arif’in durumu maç saatinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan sol kanat oyuncusu İbrahim ise kadronun dışında kaldı.

Haftaya 5 puanla 12’nci sırada giren İzmir temsilcisi, henüz puanı olmayan ve puan tablosunun son sırasında yer alan rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.