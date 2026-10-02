Brent petrol fiyatları son durum verilerine göre aralık vadeli sözleşmelerde yüzde 0,6 kayıpla 101,69 dolar seviyesine çekildi. Eş zamanlı olarak Batı Teksas türü Amerikan ham petrolü de 92,18 dolardan alıcı buldu. Küresel koridorlarda konuşulan dizel rezervi hamlesi, tedarik darboğazı korkularına set çekti.

Fiyatlardaki bu soluklanma uzun sürecek mi sorusu piyasayı meşgul ediyor. Jeopolitik fay hatları sıcaklığını korurken yatırımcılar gözünü kritik destek eşiklerine çevirdi.

Brent petrol fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 101,69 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 92,18 dolar seviyesinde seyrediyor. Dünü 102,31 dolar seviyesinde kapatan küresel gösterge, yeni güne hafif satıcılı başladı ve teknik bant aralığında dalgalanıyor.

Gösterge türü Anlık varil fiyatı Günlük değişim Brent petrol (Aralık vadeli) 101,69 dolar Yüzde -0,6 Batı Teksas petrolü (WTI) 92,18 dolar Yüzde -0,5 Gün içi en yüksek seviye 103,98 dolar Zirve testi

Piyasa uzmanları teknik grafikte 101,38 dolar seviyesini güçlü bir taban desteği olarak işaretliyor. Yukarı yönlü olası sıçramalarda ise 102,70 dolar direnç eşiği kritik bir baraj işlevi görüyor.

ABD ve Avrupa ortaklığında 120 milyon varillik dizel planı

Fiyatlardaki geri çekilmenin arkasında Washington hattından gelen stratejik teklif yatıyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Avrupa ülkelerinin depolarındaki acil durum yakıtını devreye sokmasını istedi. Hazırlanan plan uyarınca Avrupa Birliği üyelerinin 180 gün içinde 120 milyon varil dizeli piyasaya sürmesi gündeme geldi.

Talep edilen bu miktar, kıtanın yaklaşık 315 milyon varillik stratejik dizel deposunun üçte birinden fazlasına denk geliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Avrupalı ortaklarına çağrı yaparak ilave arzın gecikmeksizin dağıtılmasını istedi.

Orta Doğu gerilimi ve teknik destek seviyeleri

Dizel planı fiyatları dizginlese bile jeopolitik risk primi canlılığını koruyor. ABD yönetiminin Katar ve Suudi Arabistan çevresindeki enerji altyapısını korumak üzere bölgeye iki Patriot bataryası sevk etmesi tansiyonu tırmandırdı. Olası yeni misillemeler petrol vanalarının güvenliğini yeniden tartışmaya açtı.

Çin cephesinden gelen haberler de arz dengesini zorluyor. Pekin yönetiminin iç piyasa stoklarını güvenceye almak amacıyla ekim ayı akaryakıt ihracatını askıya alması küresel pazarda yeni bir baskı unsuru oluşturuyor.