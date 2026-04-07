TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/594500

1- İdarenin

1.1. Adı : BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Ergene Mah. 2 Sk.No:7 BORNOVA/İZMİR BORNOVA/İZMİR

1.3. Telefon numarası : 02329992929

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.04.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu (Fevzi Çakmak Caddesi No:38 Bornova/İzmir)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Temizlik İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Malzeme Alımı işi

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

41 Kısım 128 Mal Kalemi. hava kompresörü, su pompası, araç klima gaz dolum cihazı, araç kalorifer temizleme makinesi, jeneratör, boya karıştırma makinesi, boyama makinesi, oto elektrik malzemeleri, ağır vasıta lastik sökme takma cihazı, kompozit küllük, sac, demir profil, boru, elektrikli el aletleri vb.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Naldöken Mahallesi Ankara Asfaltı No:262 Ambarlar Mevkii 35040-BORNOVA

3.4. Süresi/teslim tarihi : Satın alınan mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlama tarihidir.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 4. KISIM, 5. KISIM, 7. KISIM, 8. KISIM, 9. KISIM, 12. KISIM, 13. KISIM, 14. KISIM, 18. KISIM, 20. KISIM, 21. KISIM, 22. KISIM, 24. KISIM, 29. KISIM, 30. KISIM, 31. KISIM, 35. KISIM, 37. KISIM, 38. KISIM, 39. KISIM, 40. KISIM, 41. KISIM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.