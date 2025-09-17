Son Mühür - İki veya daha fazla konuta sahip olanlara yönelik yüksek emlak vergisi uygulanacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak mevcut durumda, Türkiye’de birden fazla evi olan vatandaşlar, her konut için rayiç bedel üzerinden ayrı ayrı emlak vergisi ödüyor ve katlamalı bir vergi sistemi uygulanmıyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, birden fazla konut sahibi olanlara yönelik ek vergi getirilmesine ilişkin herhangi bir hazırlık bulunmuyor. Katlamalı emlak vergisi iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve Meclis’e sunulacağı öne sürülen bir düzenlemenin de söz konusu olmadığı ifade edildi.

'Katlamalı vergi geliyor' iddiası

Meclis'in açılmasıyla birlikte "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak yetkili kaynaklar, bu konuda herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.

Emlak vergilerine düzenleme

NTV'nin haberine göre, hükümet emlak vergilerindeki yüksek artışlara gelen tepkiler üzerine yeni bir adım atıyor. Yapılacak düzenlemeyle, vergi belirleme yetkisi takdir komisyonlarından alınacak ve yeni sistemin yer aldığı yasa taslağı Meclis'e sunulacak. Bu düzenlemenin yıl içinde yasalaşması planlanıyor. Ayrıca, kamuoyunda eleştirilen yüksek vergi oranlarının da revize edilerek, vatandaşın mağdur olmayacağı makul seviyelere çekilmesi hedefleniyor.