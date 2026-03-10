Bir ilk daha gerçekleşiyor: Tire Uluslararası Gastronomi Festivali için geri sayım başladı Tire'nin zengin mutfak kültürünü tanıtmak adına bu yıl tarihi bir ilke imza atılıyor. Tire Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilecek olan Tire Uluslararası Gastronomi Festivali, 28-29 Mart 2026 tarihlerinde lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ege'nin incisi Tire, kendine has yöresel lezzetlerini ve köklü mutfak mirasını uluslararası arenaya taşıyor. Bölgenin bereketli topraklarında yetişen eşsiz otlar, zeytinyağlılar ve coğrafi işaretli ürünler, bu yıl ilk kez düzenlenecek geniş kapsamlı bir festivalle taçlanıyor. Tire Belediyesi tarafından çalışmaları titizlikle yürütülen etkinlik, hem yerel üreticiyi desteklemeyi hem de ilçenin turizm potansiyelini gastronomi aracılığıyla zirveye taşımayı hedefliyor.

BAŞKAN OKUROĞLU: "POTANSİYELİ, ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIYORUZ"

Festival tarihini 28 - 29 Mart 2026 olarak duyuran Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, heyecanla beklenen gastronomi şöleniyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Okuroğlu, "Tire, asırlardır süzülüp gelen eşsiz bir mutfak kültürüne ve muazzam bir tarımsal zenginliğe sahip. Ege'nin dillere destan ot yemekleri, zeytinyağlılarımız, yöresel peynirlerimiz, tak tak kebabımız, Tire tostumuz ve meşhur Tire köftemiz bu mirasın sadece birkaçı. Bizler, Tire Belediyesi olarak bu büyük potansiyeli uluslararası bir boyuta taşımak ve yöresel lezzetlerimizi tüm dünyaya tanıtmak için düğmeye bastık. Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Tire Uluslararası Gastronomi Festivali, ilçemizin kültürel hafızasını ve tarımsal üretici gücünü kutladığımız büyük bir buluşma olacak. 28 ve 29 Mart tarihlerinde, birbirinden değerli şefleri, gastronomi yazarlarını ve tüm lezzet tutkunlarını Tire'nin bereketli sofrasında ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Tüm halkımızı ve misafirlerimizi bu tarihi festivale davet ediyorum. Bu süreçte en büyük destekçimiz olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum." dedi.

FESTİVAL ALANI, TARİHİ ÇARŞI

Festival, ilk kez Tire'nin tarihi çarşısını oluşturan cadde ve sokakların tamamına yayılacak. Ziyaretçiler, doğrudan çarşı içine kurulacak stantlar arasında dolaşırken hem Tire'nin eşsiz lezzetlerini tadacak hem de ilçenin tarihi dokusunu sokak sokak adımlayarak keşfetme fırsatı bulacak.

DUMAN TİRE’DE SAHNE ALACAK

Festival programı kapsamında Tire, tarihinde daha önce görülmemiş büyüklükte bir müzik şölenine de ev sahipliği yapacak. Türk rock müziğinin efsanevi grubu Duman, 28 Mart 2026 Cumartesi gecesi Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda sevenleriyle buluşacak.

ŞEFLER VE LEZZET TUTKUNLARI TİRE'DE BULUŞACAK

İki gün boyunca sürecek olan festival kapsamında, ünlü şeflerin katılımıyla mutfak atölyeleri, yöresel ürün tadımları ve gastronomi söyleşileri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yerel üreticilerin doğrudan tüketiciyle buluşacağı ve ürünlerini sergileme fırsatı bulacağı etkinlik, Tire ekonomisine ve uluslararası tanıtımına büyük bir ivme kazandıracak. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden festivalin detaylı etkinlik programı önümüzdeki haftalarda kamuoyu ile paylaşılacak.