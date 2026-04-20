T.C.

İZMİR

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

“Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” İhale İlanı

Bayraklı İlçe sınırları içerisinde Sıfır Atık Yönetmeliği ve Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği ,çevresel etkilerinin en aza indirilmesi, çevre ve insan sağlığının korunması ve ekonomik değer yaratılmak üzere ambalaj atıklarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğünce verilmiş olan ,ilan tarihi itibariyle geçerli çevre izin ve lisansına sahip firmalara değerlendirilmek üzere teslim edilmesi kapsamında ilgili tüm mevzuatlar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak 3 (üç) yıllık süre ile"“ Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” Belediye Encümeni tarafından ihale edilecektir.

İlgili Birim İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale tarihi ve saati 30 Nisan 2026 Perşembe Günü, Saat 10.00 İhalenin yapılacağı yer Bayraklı Belediyesi Ana Hizmet Binası,Yazı İşleri Müdürlüğü ,Encümen Toplantı Salonu İhalenin Yapılacağı Adres Bayraklı Mah. Anadolu Cad. No:125 İhale Konusu “Bayraklı Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi” İhale Türü ve Usulü 2886 Sayılı DİK, Madde.45 gereği “Açık Teklif Usulü” İş süresi Sözleşmeyi müteakip 3 (Üç) yıl İşin Miktarı 1 Muhammen Bedel 1(bir) Yıllık (KDV hariç) 297.000,000 TL (İkiyüzdoksanyedibinTürklirası) Geçici Teminat miktarı (%3) 8.910,00 TL (SekizbindokuzyüzonTürklirası) İlan Şekli ve Adedi Parasal sınır gereği,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre;1 kez yerel gazetede ve 1 kez internet haber sitesinde ilan edilir. İhale doküman bedeli 2.000 TL (İkibinTürklirası) İhale dokümanı temini için adres Bayraklı Belediyesi Teknik Hizmetler Binası İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Doğançay mah.7355 sok. No:225 Ödeme Şekli Yıllık kira bedeli 6 aylık periyotlarda 2 eşit taksitle peşin olarak ödenecektir.

İsteklilerde aranılan şartlar ve istenen belgeler:

1. İhaleye katılabilmek için, 2886 Sayılı Yasanın 5.Maddesinde yazılı şartlar aranır.

2. Kanuni ikametgah sahibi olmak,

3.Tebliğat için adres beyanı,

4. Gerçek kişiler için T.C. nüfus cüzdanı sureti,

5. Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden), vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,

6. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

7. Ortaklık olması durumunda ,ortak girişim beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait gerçek/tüzel kişiler için istenen belgelerin aslı veya onaylı suretleri ayrıca ortak girişim adına vekaleten iştirak ediliyor ise vekaletname ibrazı zorunludur.

8.Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış tescil belgesi,kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirkülleri,

10.Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış, ihale ilan tarihi itibariyle geçerliliği devam etmekte olan , Çevre İzin ve Lisansının konusu Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma olan İzmir İli için alınmış en az 2.Tip tesis olduğunu gösterir “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ve/veya “Geçici Faaliyet Belgesi “ile bu belgenin ait olduğu yazı ve “Tesis İzin Koşulları “ile “Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodları ” adlı ekleri,

11.Geçici teminat bedelinin belediyemiz veznesine yatırıldığına dair makbuz /ödeme dekontu veya geçici teminat mektubu,

12. Bayraklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden , Sosyal Güvenlik Kurumundan, Vergi Dairesinden isteklinin borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

13.Yasaklılık teyit belgesi,

14.İhale dokümanının satın alındığına dair ödeme belgesi,(istekliler ihale dokümanını mesai günleri ve mesai saatleri içinde en geç, ihale gününden bir gün öncesine kadar İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden temin edebilir)

15.İstekli tarafından “okudum , anladım, tüm şartları kabul ediyorum.”şeklinde firma yetkilisi tarafından imzalı,kaşeli ihale dokümanı,

16.İstekliler ihale dosyasını,ihalenin yapılacağı Bayraklı Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan görevli müdürlük personelimize, ihale başlamadan önce tutanak karşılığında teslim edecektir.

17.2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar,

18. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.