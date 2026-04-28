Yapılan yeni düzenleme ile 798 numaralı hat, artık 7 farklı mahalleye daha hizmet verecek.

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu; Işıklar, Ayaklıkırı, Hasançavuşlar, Kurşak, Yenioba, Alacalı ve Eskioba mahallelerinde yaşayan vatandaşların uzun süredir beklediği ulaşım müjdesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, bölgedeki güzergah sorunu UKOME kararıyla resmiyete döküldü. Yapılan düzenleme sayesinde vatandaşlar, İzmir merkez ve çevre ilçelere çok daha kolay erişim sağlayabilecek.

BAŞKAN OKUROĞLU: "ULAŞIM TALEPLERİNİ ÇÖZMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, vatandaşların taleplerine duyarsız kalmadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Işıklar, Ayaklıkırı, Hasançavuşlar, Kurşak, Yenioba, Alacalı ve Eskioba mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın uzun süredir devam eden ulaşım talepleri çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, 798 No’lu Tire - Torbalı Aktarma Merkezi hattının mevcut güzergâhında belirli servislerde düzenlemeye gidildi. Bu düzenleme kapsamında, 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla ESHOT araçları artık bu mahallelerimize de hizmet verecek. Mahallelerimizin ulaşım sorununa çözüm üretilmesi sürecindeki destekleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Cemil Tugay’a ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçemize ve mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun."

YENİ GÜZERGAH VE SEFER SAATLERİ BELLİ OLDU

Düzenleme, 29 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. 798 numaralı Tire – Torbalı Aktarma Merkezi hattı, günün belirli saatlerinde rotasını değiştirerek kırsal mahalleleri de kapsayacak şekilde hizmet verecek.

Işıklar Yönünden: Yalnızca 07:10 ve 16:20 servisleri mevcut güzergahtan ayrılarak; Işıklar Okul Küme Evleri, Ayaklıkırı, Koca Çeşme, Uysal Küme Evleri, Belevi Yolu, Kurşak Köy Altı, Kurşak Küme Evleri ve Harmantepe gibi noktaları takip ederek hizmet verecek.

Tire Yönünden: Yalnızca 08:20 ve 17:30 servisleri belirlenen yeni güzergahı kullanarak şehir merkezine ulaşım sağlayacak.

Bu düzenleme ile birlikte, merkeze uzak mahallelerde yaşayan öğrencilerin, işçilerin ve tüm vatandaşların ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Başkan Okuroğlu, ilçenin her noktasına eşit hizmet götürme noktasında çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.