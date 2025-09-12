AYDINLATMA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MEVCUT SAHA AYDINLATMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ SAHA AYDINLATMASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1332300

1- İdarenin 1.1. Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) 1.2. Adresi : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak Mahallesi KONAK/İZMİR KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324643131 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.10.2025 - 14:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak - İzmir

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 3 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA MEVCUT SAHA AYDINLATMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ SAHA AYDINLATMASI YAPILMASI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : C 25/30 basınç dayanım sınıfında normal hazır beton dökülmesi, 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakir tel, 3x35 sç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi, 16M Koruma Merdivenli Platformlu Galvaniz Aydınlatma Direği, 180W Led Projektör Tip Aydınlatma Armatürü ve Diğer İşler Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Aydın, Denizli 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan D/V grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Menemen_Bandırma_Hattı

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 0,478% 0,718% 0,28 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) 1,356% 2,035% 0,81 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 4,679% 7,018% 2,8 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2,114% 3,171% 1,26 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 0,699% 1,048% 0,42 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,352% 0,528% 0,21 Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru 0,794% 1,19% 0,47 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 1,742% 2,613% 1,04 3x1,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,437% 2,155% 0,86 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,172% 1,758% 0,7 3x25 ç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,933% 2,9% 1,15 3x35 sç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,875% 4,313% 1,71 3x70 sç/35 sç mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,026% 1,54% 0,61 4x16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,858% 1,287% 0,51 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru 0,693% 1,04% 0,41 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,49% 0,734% 0,29 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,268% 0,402% 0,16 Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,211% 0,316% 0,13 5D SINIFI BİNADA ELEKTRİK TESİSATI PROJELENDİRMESİ VE EDAŞ BAĞLANTI İŞLERİ TAKİBİNİN YAPILMASI 1,444% 2,165% 0,86 100X60X25 EN AZ 2 mm SICAK DALDIRMA GALVANİZ DAĞITIM PANOSU 2,805% 4,207% 1,67 180X120X55 SICAK DALDIRMA KOMPANZASYONLU HARİCİ DİKİLİ TİP PANO 6,805% 10,208% 4,05 PANO İÇİ KABLO GİRİŞ ÇIKIŞ BARA SİSTEMİ(35-25-16mm2) 0,338% 0,507% 0,2 16M KORUMA MERDİVENLİ PLATFORMLU GALVANİZ AYDINLATMA DİREĞİ 12,022% 18,034% 7,16 ASTRONOMİK ZAMAN SAATİ 1,277% 1,916% 0,76 LED PRJ. 25000 LÜMEN (220 V. AC.) 180W LED PROJEKTÖR TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ 25,241% 37,861% 15 LED SOKAK ARMATÜR 9600 LÜMEN (220 V. AC.) 80W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ 3,403% 5,104% 2,03 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ 0,851% 1,276% 0,51 GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK TEL VE GÖMÜLMESİ 0,897% 1,346% 0,53 2MT UZUNLUĞUNDA GALVANİZ TOPRAKLAMA ELEKTRODU VE GÖMÜLMESİ 0,681% 1,021% 0,41

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.) 3

Selçuk_(Dahil)-Alsancak-Basmane-Aliağa Hattı

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 0,87% 1,305% 0,51 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) 1,872% 2,809% 1,11 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 6,567% 9,851% 3,9 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2,708% 4,062% 1,6 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 1,032% 1,548% 0,61 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,53% 0,796% 0,31 Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru 0,561% 0,841% 0,33 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) 0,344% 0,517% 0,2 Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) 0,167% 0,25% 0,1 Üç fazlı 63 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) 0,154% 0,231% 0,09 4 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,261% 0,391% 0,15 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,276% 0,414% 0,16 Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) 0,166% 0,25% 0,1 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 2,051% 3,076% 1,21 3x1,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,141% 3,211% 1,26 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,75% 2,624% 1,03 3x25 ç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,775% 4,163% 1,64 3x35 sç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 4,115% 6,172% 2,43 3x70 sç/35 sç mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,982% 1,473% 0,58 4x16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,887% 1,33% 0,52 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru 0,531% 0,796% 0,31 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,281% 0,422% 0,17 Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,154% 0,231% 0,09 Sıva üstü, min. 30x120 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,121% 0,182% 0,07 5D SINIFI BİNADA ELEKTRİK TESİSATI PROJELENDİRMESİ VE EDAŞ BAĞLANTI İŞLERİ TAKİBİNİN YAPILMASI 0,829% 1,243% 0,49 100X60X25 EN AZ 2 mm SICAK DALDIRMA GALVANİZ DAĞITIM PANOSU 6,039% 9,059% 3,57 180X120X55 SICAK DALDIRMA KOMPANZASYONLU HARİCİ DİKİLİ TİP PANO 1,954% 2,931% 1,15 PANO İÇİ KABLO GİRİŞ ÇIKIŞ BARA SİSTEMİ(35-25-16mm2) 0,485% 0,728% 0,29 16M KORUMA MERDİVENLİ PLATFORMLU GALVANİZ AYDINLATMA DİREĞİ 15,533% 23,299% 9,17 ASTRONOMİK ZAMAN SAATİ 0,667% 1% 0,39 LED PRJ. 25000 LÜMEN (220 V. AC.) 180W LED PROJEKTÖR TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ 18,117% 27,176% 10,7 LED SOKAK ARMATÜR 9600 LÜMEN (220 V. AC.) 80W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ 3,256% 4,885% 1,92 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ 0,488% 0,733% 0,29 GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK TEL VE GÖMÜLMESİ 0,343% 0,515% 0,2 2MT UZUNLUĞUNDA GALVANİZ TOPRAKLAMA ELEKTRODU VE GÖMÜLMESİ 0,586% 0,879% 0,35

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.) 3

Selçuk_(Hariç)-Denizli-Ortaklar- Söke Hattı

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 0,838% 1,257% 0,5 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) 1,734% 2,602% 1,04 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 6,012% 9,017% 3,6 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2,479% 3,718% 1,49 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 0,956% 1,434% 0,57 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,495% 0,743% 0,3 Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru 0,481% 0,722% 0,29 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) 0,315% 0,473% 0,19 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 2,037% 3,056% 1,22 3x1,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,96% 2,939% 1,17 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,602% 2,402% 0,96 3x25 ç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,54% 3,811% 1,52 3x35 sç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 3,766% 5,649% 2,26 3x70 sç/35 sç mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,439% 2,158% 0,86 4x16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,992% 1,488% 0,59 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru 0,546% 0,82% 0,33 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,257% 0,386% 0,15 5D SINIFI BİNADA ELEKTRİK TESİSATI PROJELENDİRMESİ VE EDAŞ BAĞLANTI İŞLERİ TAKİBİNİN YAPILMASI 0,759% 1,138% 0,45 100X60X25 EN AZ 2 mm SICAK DALDIRMA GALVANİZ DAĞITIM PANOSU 5,528% 8,292% 3,31 180X120X55 SICAK DALDIRMA KOMPANZASYONLU HARİCİ DİKİLİ TİP PANO 3,577% 5,365% 2,15 PANO İÇİ KABLO GİRİŞ ÇIKIŞ BARA SİSTEMİ(35-25-16mm2) 0,444% 0,667% 0,27 16M KORUMA MERDİVENLİ PLATFORMLU GALVANİZ AYDINLATMA DİREĞİ 15,798% 23,696% 9,47 ASTRONOMİK ZAMAN SAATİ 0,61% 0,915% 0,37 LED PRJ. 25000 LÜMEN (220 V. AC.) 180W LED PROJEKTÖR TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ 18,242% 27,363% 10,93 LED SOKAK ARMATÜR 9600 LÜMEN (220 V. AC.) 80W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ 3,577% 5,365% 2,14 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ 0,447% 0,671% 0,27 GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK TEL VE GÖMÜLMESİ 0,471% 0,707% 0,28 2MT UZUNLUĞUNDA GALVANİZ TOPRAKLAMA ELEKTRODU VE GÖMÜLMESİ 0,537% 0,805% 0,32

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.) 3

Manisa_(Dahil)-Dumlupınar_Hattı

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 47 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ilgili kısma vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı El ile sert küskülük kazılması (ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0,100-0,400 m3 büyüklükte parçalanıp el ile atılabilen her cins blok taşlar ve benzeri zeminler) 0,82% 1,231% 0,49 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) 1,787% 2,68% 1,07 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 6,192% 9,288% 3,7 Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 2,553% 3,83% 1,53 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 0,973% 1,46% 0,58 Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 0,5% 0,75% 0,3 Dış Çap ø90 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru 0,529% 0,793% 0,32 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) 0,325% 0,487% 0,19 4 x 80 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In 0,26% 0,391% 0,15 35 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) 2,098% 3,148% 1,25 3x1,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,892% 2,838% 1,13 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,65% 2,474% 0,99 3x25 ç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,617% 3,925% 1,56 3x35 sç/16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 3,855% 5,783% 2,3 3x70 sç/35 sç mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 1,482% 2,223% 0,89 4x16 mm2 YAVV (NAYY) tipi alüminyum iletkenli 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 0,929% 1,393% 0,56 Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru 0,438% 0,657% 0,26 Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li steril ortam tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) 0,265% 0,398% 0,16 5D SINIFI BİNADA ELEKTRİK TESİSATI PROJELENDİRMESİ VE EDAŞ BAĞLANTI İŞLERİ TAKİBİNİN YAPILMASI 0,782% 1,172% 0,47 100X60X25 EN AZ 2 mm SICAK DALDIRMA GALVANİZ DAĞITIM PANOSU 5,694% 8,541% 3,4 180X120X55 SICAK DALDIRMA KOMPANZASYONLU HARİCİ DİKİLİ TİP PANO 1,842% 2,763% 1,1 PANO İÇİ KABLO GİRİŞ ÇIKIŞ BARA SİSTEMİ(35-25-16mm2) 0,458% 0,687% 0,27 16M KORUMA MERDİVENLİ PLATFORMLU GALVANİZ AYDINLATMA DİREĞİ 16,272% 24,409% 9,72 ASTRONOMİK ZAMAN SAATİ 0,629% 0,943% 0,38 LED PRJ. 25000 LÜMEN (220 V. AC.) 180W LED PROJEKTÖR TİP AYDINLATMA ARMATÜRÜ 18,79% 28,185% 11,23 LED SOKAK ARMATÜR 9600 LÜMEN (220 V. AC.) 80W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ 3,684% 5,526% 2,2 GALVANİZLİ TOPRAKLAMA ŞERİDİ VE GÖMÜLMESİ 0,461% 0,691% 0,28 GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK TEL VE GÖMÜLMESİ 0,324% 0,486% 0,19 2MT UZUNLUĞUNDA GALVANİZ TOPRAKLAMA ELEKTRODU VE GÖMÜLMESİ 0,553% 0,829% 0,33

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.)

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İstekliler aydınlatma işleri kapsamında aldıkları bir iş deneyim belgesi sunması halinde 3 puan alacaklardır. Zorunlu sunulması istenen iş deneyim belgesinin dışında, benzer iş deneyim puanı almak için ikinci bir iş deneyim belgesi sunulması durumunda; belge tutarı, teklif bedelinin %80 'ini sağlamasa bile aydınlatma işlerini yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. (İş deneyim tutarının Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği diplomasıyla sağlanarak, herhangi bir belge tutarlı aydınlatma işlerinin yapıldığı iş deneyim belgesi sunulması durumunda da 3 puan alınır.) 3

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.