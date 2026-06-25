Alsancak Gar 9 Yola Ait Peron İyileştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1017875

1- İdarenin 1.1. Adı : TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alsancak Mahallesi KONAK/İZMİR KONAK/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324643131 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 16.07.2026 - 14:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Mimar Sinan Mah. Atatürk Cad. Binbaşı Fazıl Meydanı No: 121/A P.K. 35220 Alsancak/Konak/İZMİR



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Alsancak Gar 9 Yola Ait Peron İyileştirilmesi ve Çevre Düzenlemesi İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Alsancak Gar 9. peron için muhtelif iyileştirme, aydınlatma ve çevre düzenleme işleri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ALSANCAK GAR / İZMİR 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler için 11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer alan A/XVIII SAHA İŞLERİ grubu işler benzer işler olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ KAROSU YAPILMASI 11,14% 18,56% 7 ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL İMALATI VE MONTAJI 9,46% 15,76% 6 LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 120 lm/w 6,51% 10,85% 4 Demir yüzeylere iki kat solvent bazlı epoksi boya yapılması 5,96% 9,94% 4 Demirli Beton Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) (Köprüler Hariç) 5,63% 9,39% 3 ÇİFT KOLLU TİP TCDD PERON DİREĞİ 4,73% 7,88% 3 Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği 3,8% 6,33% 2 Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 3) Eğilme dayanımı minimum 4,0 Mpa Aşınma direnç sınıfı (4-I), Yüzey alanı <= 1600 cm², yivli-yivsiz, her renkte)( Nakliyeler dahildir ) 2,87% 4,78% 2 2,00 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) 2,63% 4,38% 2 3x2,5 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi 2,53% 4,21% 1 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) 1,93% 3,21% 1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 1,63% 2,71% 1 Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi( Nakliyeler dahildir ) 1,61% 2,69% 1



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan Teklif; 3 puan üzerinden değerlendirilecektir. • a) Demiryolu peronu yapmış olmak. Belge tutarı, teklif bedelinin %70 ini sağlamasa bile peron yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. İş deneyim tutarının, İnşaat Mühendisliği diploması ile sağlanması durumunda demiryolu işi yapıldığını gösteren iş deneyim belgesi sunulması yeterlidir. • b) Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) Altyapı İşleri VI. Grup Demiryolu Altyapı veya Üstyapı işlerinden en az birini yapmış olmak. Belge tutarı, teklif bedelinin % 70’ini sağlamasa bile AVI Grubu Demiryolu Altyapı veya Üstyapı işlerinden az birini yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diploması ile sağlanması durumunda, AVI Grubu Demiryolu Altyapı ve Üstyapı işlerinden en azı birini yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesi sunulması yeterlidir.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak



İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan Teklif; 3 puan üzerinden değerlendirilecektir. • a) Demiryolu peronu yapmış olmak. Belge tutarı, teklif bedelinin %70 ini sağlamasa bile peron yapmış olma koşulunun sağlandığı iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. İş deneyim tutarının, İnşaat Mühendisliği diploması ile sağlanması durumunda demiryolu işi yapıldığını gösteren iş deneyim belgesi sunulması yeterlidir. • b) Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) Altyapı İşleri VI. Grup Demiryolu Altyapı veya Üstyapı işlerinden en az birini yapmış olmak. Belge tutarı, teklif bedelinin % 70’ini sağlamasa bile AVI Grubu Demiryolu Altyapı veya Üstyapı işlerinden az birini yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesinin sunulmuş olması yeterlidir. İş deneyim tutarının İnşaat Mühendisliği diploması ile sağlanması durumunda, AVI Grubu Demiryolu Altyapı ve Üstyapı işlerinden en azı birini yapmış olduğunu gösteren iş deneyim belgesi sunulması yeterlidir. 3





6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

03/05/2016 tarihli ve 29701 sayılı Resmi Gazete'de, Teşekkülümüz tarafından yapılacak yapım işleri ihalelerinde uygulanacak (N) sınır değer katsayısı 1,00 olarak yayımlanmıştır.