İoanna Kuçuradi'nin cenaze töreni 4 Ekim Pazar günü yapılacak. Önce Maltepe'de bir anma töreni düzenlenecek, ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayat bazen tuhaf rastlantılar hazırlıyor. Kuçuradi, 90 yaşına gireceği gün, yani doğum gününde son yolculuğuna uğurlanacak. Ömrünü insan haklarına ve değerler felsefesine adamış bir hoca böyle veda ediyor.

Saat 11.00'de Maltepe, 13.30'da Şişli

Pazar sabahı ilk durak Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu olacak. Saat 11.00'de başlayacak törende öğrencileri ve yıllarca birlikte çalıştığı akademisyenler onu son kez anacak.

Saat Program Yer 11.00 Anma töreni Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu 13.30 Defin Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı

Tören bitince cenaze Şişli'ye götürülecek, defin 13.30'da yapılacak. Üniversitelerden ve felsefe çevrelerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

İoanna Kuçuradi'nin ailesi kim?

Kuçuradi, İstanbullu bir Rum ailenin kızıydı. Eczacı olan babasının ailesi Sisam Adası'ndan göç etmişti. Annesi ise küçük yaşta Çorlu'dan İstanbul'a taşınan bir ailenin kızıydı.

Beyoğlu'nda büyüdü. 1942'de çıkarılan Varlık Vergisi yüzünden ailesi bazı mülklerini kaybetti, Kuçuradi bunu yıllar sonra kendisi anlatacaktı. Evlenip evlenmediği ya da çocuğu olup olmadığı hakkında kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi yok.

1969'da kurduğu bölüm hâlâ ayakta

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü onun eseri. 1969'da bölümü kurdu ve 2003'e kadar başında kaldı. UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü'nün başkanlığını da o yürütüyordu.

2006'da Maltepe Üniversitesi'ne geçti. Burada İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni yönetti ve İnsan Hakları Anabilim Dalı'nın başkanlığını yaptı. Kitapları bugün de felsefe öğrencilerinin elinden düşmüyor.