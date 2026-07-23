Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan Son Mühür TV'de yayınlanan Tunç Erciyas'ın sunduğu Sıcak Bakış programının konuğu oldu. Gazetecilik mesleği üzerine birçok açıklama yapan Kaplan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin İzmir'de yaptığı çalışmalar ve düzen üzerine de eleştirilerde bulundu.

"Fanatik gibi yazıp bağımsız bir gazeteciyim demesin"

Gazeteci ve İzmir Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan İzmir genelinde gazetecilik konusunda söylem ve eylem uyumsuzluğuna değinerek, "Kimse bana bir partinin fanatik taraftarı olup da bir fanatik gibi yazıp da bana bağımsız gazeteciyim demesin. Hangi siyasi yaklaşım olursa olsun onların yanlışlarını dile getirebiliyorsanız bağımsız gazetecisinizdir. Aksi takdirde bir partiyi kutsamak bir parti taraftarlığıdır ve bağımsız gazetecilik değildir. Şimdi gazetecilikle ilgili ne yazık ki etik değerler hakkında çok tartışmalar var. İzmir'de de biz bu tartışmaları görüyoruz. İşte İzmir Gazeteciler Cemiyeti bizi de üyeliğe kabul etmediler. Neden kabul etmediklerini bilmiyorum. Bize bir açıklama yapmadılar. ben 30 yıllık gazeteciyim, sürekli basın kartı sahibiyim. Peki siz beni neden kabul etmiyorsunuz? Bizi de oy vermezler diye düşündüler. Ama hangi açıdan düşünürseniz düşünün cemiyetin kapısının bütün gazetecilere açık olması lazım. Herkes tanıyor bizi kamuoyunda biliyor" diye konuştu.

"Gazeteciler Cemiyeti kapsayıcı olmalıdır"

Bir dönem basın kartı olmayanları cemiyete almadıklarını belirten Tunç Erciyas, yakın dönemde ise başvuranların olduğunu, birkaç aydır dosyaların beklediğini belirtti. Kaplan ise, "Ne yazık ki gördüğüm kadarıyla üyesi olmayan kişiler bile bildiri yayınlanıyor üyesi olmadığı halde bu konu ile ilgili bir disiplin süreci başlatıyor. etik değerlere önce kendisi uyması gerekir. Gazeteciler Cemiyeti kapsayıcı olmalıdır. kucaklayıcı olmalıdır, bir komün gibi hareket etmemelidir. bütün gazetecilerin başıdır. En tepe çatı örgütüdür. Biz onun el birliği ile yıpranmasını istemeyiz" diyerek Gazeteciler Cemiyeti'nin önemine fakat şimdiki yönetim anlayışına tepki gösterdi.

"Gazeteciler 'evet bizim bir cemiyetimiz var' diyebilmeli"

Kaplan İzmir'de cemiyetin kentte hizmet veren gazetecilere yeterli hizmette bulunmadığını belirterek, "Bütün gazetecileri kucaklaması gerekir İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin. Gazeteciler "evet bizim bir cemiyetimiz var" diyebilmeli. A ya da B kişisinin kontrolünde değil, bütün gazetecilerin cemiyeti olabilmeyi becerebilmeli. Bakın Gazeteciler Cemiyeti üyelerine destek vermesi gerekir değil mi? Oysa gazeteciler cemiyeti kendi üyeleri ile rekabet eden bir noktaya gelmiş durumda. Kendinizin gelirleri, imkanlarını artıracak veya potansiyelini artıracak ortaya argümanlar koymanız gerekirken siz üyelerinizin pastasını alıyorsunuz. Siz gazete çıkartıyorsunuz, haksız rekabet ediyorsunuz. Size tanınan imkanları üyelerinizin aleyhine kullanıyorsunuz. Üyelerinizin pastasını bölüyorsunuz. Onların gelirlerinden alıyorsunuz. Ve cemiyet kendi imkanları varken üyelerinin imkanlarını kullanıyor, onları geri bırakıyor. Bu doğru bir yaklaşım mı? Hedefini tamamen aşmış durumda. Doğru bir şekilde yola çıkılmış olsa da bugün ortaya konulan yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Etik değerlerden bahsediyorsunuz ama etik değerleri siz önce kendiniz çiğniyorsunuz" eleştirilerinde bulundu.

Belediyenin verdiği mekanda hizmet veriyor

Gazeteciler cemiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği bir mekanda bulunduğunu ve etik olmayan davranışlarda bulunduğunu belirten Kaplan, "Siz belediyenin verdiği mekanda o imkanları kullanıyorsunuz. Cemiyetin merkezi bir belediyenin tahsis ettiği, gazeteciler cemiyetinin merkezi... Siz hangi etikten bahsediyorsunuz? Hangi etik değerleri ortaya koyacaksınız?" diyerek sorular yönetti.

"Gazeteciler cemiyete tepkili"

Sunucu Tunç Erciyas ise Kaplan'a "Geçmiş dönemlerin de eski duayen gazetecilerindensiniz. yıllardır İGC var. Ama geçmiş yönetimlerde de aynı anlayış vardı?" diye soru yönetti Ahmet Kaplan ise, "Erol Akıncılar dönemi vardı. İsmail Sivri vardı. Onlar daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı, üyeleriyle daha çok ilgilenen, daha duayen gazetecilerdi. Cemiyeti daha çok benimsiyorlardı. Ama şimdi baktığınız zaman İzmir'de gazetecilerin büyük bir çoğunluğunun cemiyete karşı ne kadar tepkili olduğunu görüyoruz. Neden tepkililer? Cemiyetin tavırlarından tepkililer" dedi.

"Hepimizin çatısı cemiyetlerdir"

Yaptıkları çalışmaların, herkese kapımız açık söylemlerinin ve verdiği eğitimlerin yeterli olmadığını belirten Kaplan, "Gazetecilerin sorunlarına sahip çıkmaları gerekir. Bugüne kadar Gazeteciler Cemiyetinin hiçbir konuda yer aldığını görmedim. Ya da bir arkadaştan meslektaşımdan dinlediğim noktada ifade etmek isterim ki cemiyetle ilgili hiçbir olumlu yaklaşım ortaya koyduklarını görmedim. Ama bu arkadaşlarımızın tepkisel yaklaşımı sadece kendileriyle ilgili bir durum değil, cemiyetin ortaya koyduğu yaklaşımlarla ilgili. Ama cemiyet önemlidir, bizim için kıymetlidir. Biz bir dernek olabiliriz, bir organizasyon olabiliriz. İzmir Ege Medya Platformu olabiliriz. Ama hepimizin çatısı cemiyetlerdir" diyerek düşüncelerini dile getirdi.