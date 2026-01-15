8. Karaburun Nergis Festivali 16–17–18 Ocak’ta Mis kokusuyla yüzyıllardır Karaburun topraklarında filizlenen nergis, bu kış bir kez daha Karaburun’u sarıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek ziyaretçilerle buluşmak amacıyla düzenlenen Karaburun Nergis Festivali, bu yıl 8. kez kapılarını açıyor. Artan ilgi ve yoğun katılım nedeniyle festival, bu yıl ilk kez üç gün boyunca gerçekleştirilecek.

16–17–18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Karaburun Nergis Festivali, narsizme adını veren nergisin anavatanı Karaburun’da misafirlerini ağırlayacak.

Festival süresince Karaburun; nergisin eşsiz kokusu, yerel üreticilerin emekle hazırladığı ürünler, konserler, yarışmalar, sanat ve kültür etkinlikleri ile çok özel bir atmosfere bürünecek. Üç gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle festival, Karaburun’un yaşam biçiminin, doğayla kurduğu güçlü bağın ve üretim kültürünün de kutlandığı önemli bir buluşma noktası olacak.

Başkan’dan Davet

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, tüm doğa ve kültür tutkunlarını festivale davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Karaburun için nergis yalnızca bir çiçek değil; emeğin, geleneğin ve yüzyıllardır süregelen bir kültürün simgesi olarak büyük bir anlam taşıyor. Karaburun’un mis kokan, temiz havasında; herkesi mis kokulu nergisimizle buluşturmak için 16–17–18 Ocak tarihlerinde düzenleyeceğimiz 8. Karaburun Nergis Festivalimize davet ediyorum. Sizlerle bu güzel doğamızı, yüzyıllardır topraklarımızda yetişen nergisin kokusunu ve Karaburun’un samimi atmosferini paylaşmak istiyoruz.”

Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Karaburun Nergis Festivali, doğa, kültür, müzik ve üretimin iç içe geçtiği benzersiz bir festival olarak tüm ziyaretçilerini Karaburun’un kalbinde buluşmaya çağırıyor.

