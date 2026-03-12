ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR





1 Yıl ( 12 Ay ) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/366899

1- İdarenin 1.1. Adı : ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-ZİRAİ MÜCADELE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 1.2. Adresi : Erzene Mah. Gençlik Cad. No: 6 BORNOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02323880030 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.04.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : 1 Yıl ( 12 Ay ) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1. Elektrik Enerjisi (Tek Zamanlı) - 627.794 kWh ( Yıllık ) 2. Elektrik Enerjisi (Tek Zamanlı) - 15.000 kWh ( Yıllık )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gençlik Caddesi No: 6 Bornova-İZMİR 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine (PMUM) kayıt işlemlerini yaptıracak ve sözleşme kapsamında bulunan aboneliklere enerji nakli, her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirilmesi gereken işlemlerin tamamlanması sonrası 01.05.2026 saat 00:00 itibari le başlanacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.05.2026



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: EPDK Lisans Belgesi

EPDK Üretim Lisansı-Toptan Satış Lisansı-Perakende Satış Lisansı-Tedarik Lisansı





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.