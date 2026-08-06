DÜZELTME İLANI

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

Mevcut CAD ve GIS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yeni Yazılımlarının Eklenmesi Projesi Hizmet Alım İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2026/1410074 1- İdarenin a) Adı : Urla Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü b) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarihi : 05.08.2026 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : YENİBAKIŞ - 01.08.2026 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale ilanının 3/a) maddesinde yer alan İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.08.2026 - 11:00 ibaresi, İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.08.2026 - 11:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.