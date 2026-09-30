Velilerin gönlü rahat, miniklerin karnı tok İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kantini bulunmayan, dezavantajlı bölgelerdeki tam gün eğitim veren ilkokullara yönelik beslenme paketi desteği sürüyor. Yaklaşık 2 bin öğrenciye hafta içi her gün ulaştırılan paketler, çocukların güne sağlıklı başlamasına katkı sunarken ailelerin de bütçesini destekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen öğrenci beslenme paketi desteği, yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürülüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışma kapsamında, kantini bulunmayan ve ihtiyaç durumu tespit edilen okullarda tam gün eğitim gören ilkokul öğrencilerine hafta içi her gün beslenme paketi ulaştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi’ndeki aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan paketler, sabah 08.30-09.00 saatleri arasında öğrencilere dağıtılıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin yararlandığı uygulamayla çocukların besin değeri yüksek ürünlere erişmesi sağlanırken aile bütçelerine de katkı sunuluyor.

Menüler, ilkokul çağındaki çocukların günlük protein, vitamin ve kalori ihtiyaçları gözetilerek hazırlanıyor. Farklı ürünlerden oluşturulan beslenme paketleri, öğrencilerin güne daha zinde başlamasına ve derslerini daha rahat takip etmelerine katkı sağlıyor.

“Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Hüseyin Küçükkara, öğrenci beslenme paketi desteğinin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu belirtti. Dezavantajlı bölgelerdeki yedi ilkokulda yaklaşık 2 bin öğrenciye hafta içi her gün beslenme paketi ulaştırıldığını söyleyen Küçükkara, menülerin çocukların günlük protein, vitamin ve kalori ihtiyaçları gözetilerek uzman mutfak personeli ve gıda mühendislerinin kontrolünde hazırlandığını ifade etti.

“Gönlümüz rahat”

Uygulamadan memnun olduklarını belirten veliler, desteğin hem çocukları hem de aile bütçesini rahatlattığını söyledi

Veli Yazgülü Karanlık, “Güzel ve faydalı bir şey. Biz de biraz külfetten kurtuluyoruz. Hijyen konusu da güzel. Çok memnunuz. İki çocuk olduğu için maddi ve manevi açıdan etkisi oluyor. Gönlümüz, içimiz rahat. Çocuklar severek alıyorlar” dedi.

Velilerden Sevcan Özseyhan da uygulamanın aileler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Belediyemizin çocuklarımız için böyle bir girişimde bulunması çok hoşumuza gidiyor. Çoğu veli de bunu bekliyordu. Çocukların çoğu erken saatte uyandığı için direkt kahvaltı yapmakta zorlanıyorlar. Burada zaman geçirip daha rahat yapıyorlar. Belediyemize teşekkür ederiz. Çoğunluk, herkes mutlu” ifadelerini kullandı.

Veli Tufan Alpagot ise uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, “Çok iyi bir şey. Bir İzmirli olarak gurur duydum. Gayet güzel düşünülmüş. Belediyemize teşekkür ediyoruz. İnşallah herkes faydalanır. Herkesin yararına olacak bir şey olarak düşünüyorum” diye konuştu.