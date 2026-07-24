Tire’de çocuklar için daha güvenli parklar Necla Kırlı Parkı’ndaki Survivor Çocuk Parkı, yenilenen kauçuk zemin çalışmalarıyla modern bir görünüm ve güvenli bir alana kavuştu.

Tire Belediyesi, kent genelindeki çocuk oyun alanlarını modern standartlara taşımak ve miniklerin güvenle vakit geçirebileceği sağlıklı ortamlar oluşturmak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin gözde dinlenme ve eğlence noktalarından biri olan Necla Kırlı Parkı içerisinde yer alan Survivor Çocuk Parkı’nda zemin montaj işlemleri tamamlandı.

Gerçekleştirilen kauçuk zemin yenileme çalışmaları sayesinde oyun alanı, çocukların fiziksel gelişimlerini destekleyen, olası düşme ve yaralanma risklerini en aza indiren modern bir yapıya kavuşturuldu.

Kent genelinde yaşayan ailelerin çocuklarıyla birlikte huzur içinde vakit geçirebilecekleri nitelikli yaşam alanları yaratma vizyonuyla hareket eden Tire Belediyesi, parkların estetik ve işlevsel kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Çocuk parklarında zamanla yıpranan zeminlerin yenilenmesi, ebeveynlerin duyduğu memnuniyeti artırırken çocukların da özgürce hareket edebileceği hijyenik ve konforlu bir ortam sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Okuroğlu, "Tire Belediyesi olarak çocuklarımızın güvenle oyun oynayabilecekleri alanları yenilemeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, zeminin montajına başladı. Necla Kırlı Parkı’nda bulunan Survivor Çocuk Parkı’nda gerçekleştirdiğimiz kauçuk zemin yenileme çalışmaları ile oyun alanını daha güvenli, daha konforlu ve daha sağlıklı bir hale getirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın keyifle vakit geçireceği, ailelerimizin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği yaşam alanlarını iyileştirmeyi sürdürüyoruz." dedi.