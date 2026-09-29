Tire İncir ve Ceviz Festivali 3-4- Ekim’de Tire’nin tarımsal üretiminde önemli yere sahip incir ve ceviz, 3-4 Ekim 2026 tarihlerinde Tire Belediyesi tarafından düzenlenecek Tire İncir & Ceviz Festivali ile bir kez daha ön plana çıkıyor. Tire’de Alay Parkı’nda gerçekleştirilecek iki günlük festivalde, ilçenin üretim gücü kültür, sanat ve eğlenceyle buluşacak.

Tire’nin verimli topraklarında yetişen incir ve ceviz, tarımsal bir ürün olmanın ötesinde üreticiden esnafa kadar geniş bir kesim için ekonomik değer taşıyor. Festivalle birlikte bu ürünlerin tanıtımının güçlendirilmesi, yerel üreticinin desteklenmesi ve Tire’nin tarımsal değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

YEREL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKARILACAK

Tire Belediyesi, festival programında incir ve cevizi merkeze alarak ilçenin yerel ürünlerini markalaştırma ve tanıtma çalışmalarına devam ediyor. Festival alanında kurulacak incir, ceviz ve yerel ürün stantlarıyla üreticiler ürünlerini doğrudan ziyaretçilerle buluşturacak.

En İyi İncir, En İyi Ceviz ve İncirli-Cevizli Tatlar yarışmalarıyla da hem üretim kalitesinin teşvik edilmesi hem de bu iki ürünün farklı kullanım alanlarının öne çıkarılması amaçlanıyor.

İKİ GÜN BOYUNCA DOLU DOLU PROGRAM

Festival, 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te açılış seremonisi ve Tire Zeybek Topluluğu’nun halk oyunları gösterisiyle başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından incir, ceviz ve yerel ürün stantları ziyaretçilere açılacak.

Gün boyunca Minik Şefler Atölyesi ve Karambol Oyunu gösteri maçı düzenlenecek. Saat 15.30’da İzBB Pop Orkestrası ile Özlem Menokan, saat 20.00’de ise Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu sahne alacak.

PAZAR GÜNÜ YARIŞMALAR VE KONSERLER

4 Ekim Pazar günü program; çocuk etkinlikleri, kukla gösterisi, resim atölyesi, yüz boyama ve halk oyunlarıyla devam edecek. Saat 13.00’te İzBB Türk Halk Müziği Orkestrası ve Burak Maral konser verecek.

Saat 14.30’da En İyi İncir, En İyi Ceviz ve İncirli-Cevizli Tatlar yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirilecek. Festival, saat 17.00’de İzBB Pop Orkestrası ve Gülce Alatay konseriyle sona erecek.

Tire Belediyesi, ilçenin üretim kültürünü ve tarımsal değerlerini daha görünür hale getirmeyi amaçlayan festivale tüm vatandaşları davet etti.

BAŞKAN OKUROĞLU, FESTİVALE DAVET ETTİ

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, festivalin ilçenin tarımsal değerlerinin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İncirimiz ve cevizimiz, Tire’nin bereketli topraklarının bize sunduğu çok kıymetli ürünler. Biz bu değerlerimizin yalnızca üretilmesini değil, daha fazla tanınmasını, katma değer kazanmasını ve Tire adıyla özdeşleşmesini istiyoruz. Düzenlediğimiz bu festivalle üreticimizi desteklerken ilçemizin tarımsal zenginliğini de daha geniş kitlelere anlatmayı amaçlıyoruz. İki gün boyunca kültürün, sanatın, müziğin ve yerel üretimin bir arada olacağı festivalimize tüm hemşehrilerimizi ve ilçemiz dışından gelecek misafirlerimizi bekliyoruz.”