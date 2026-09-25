TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR





ENDOSKOPİK (LAPAROSKOPİK) CERRAHİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1789863

1- İdarenin 1.1. Adı : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : Inciralti Kampüsü Mithatpasa BALÇOVA/İZMİR 1.3. Telefon numarası : 02324122401 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 21.10.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Odası Balçova İzmir



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ENDOSKOPİK (LAPAROSKOPİK) CERRAHİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ENDOSKOPIK (LAPAROSKOPIK) CERRAHI GORUNTULEME SISTEMI (ENDOVIZYON -KULE SISTEMI ) 6 ADET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Demirbaş Deposu Balçova İzmir 3.4. Süresi/teslim tarihi : Malın tamamı ihale dökümanında istenilen özelliklerde olmak üzere 01.01.2027 tarihine müteakip, 60 gün içinde teslimatı ve kurulumu yapılarak çalışır şekilde teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : 01.01.2027



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3.1. Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Kayıt Bilgileri 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge: Garanti Belgesi

Garanti sonu bakım onarım 4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar





5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:



Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

