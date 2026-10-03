Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Arsa nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliği ile aynı niteliktedir. Taşınmaz üzerinde zirai açıdan ekonomik değere sahip asma, incir ve ceviz ağacı bulunmaktadır. Bunlar; 55 adet yaklaşık tahmini 20 - 30 yaşlarında asma, 1 adet tahmini yaklaşık 20-30 yaşlarında ceviz ağacı ile 1 adet yaklaşık tahmini 30- 40 yaşlı incir ağacı bulunmaktadır.

Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, İcadiye Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 147 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 486,01 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 1.695.032,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 11:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 11:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arsa nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliği ile aynı niteliktedir. Taşınmaz üzerinde ekili ve dikili herhangi bir tarımsal ürün bulunmamaktadır. Ayrıca taşınmazda zirai açıdan ekonomik değere sahip herhangi bir ağaçta bulunmamaktadır.

Adresi : İzmir İli, Selçuk İlçesi, İcadiye Mahallesi, 144 Ada, 1 ParselSelçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 494,85 m2

İmar Durumu :1/25000 ölçekli İzmir Doğu Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanı olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 2.103.112,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:42

30/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.