Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Taşınmaz Dikdörtgen şeklinde arazi sınırlarına sahip olup, 111,00 m2 yüz ölçümlüdür. Arsa niteliklidir. Halihazırda boş durumda olup herhangi bir yapı ve zirai muhdesat bulunmamaktadır.

Adresi : İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Mahallesi 3441 Ada 4 Parsel Selçuk / İZMİR

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Selçuk Uygulama İmar Planı Revizyonunda Blok Nizam 3 kat Konut Alanında yer almakta olup, parsellere ilişkin imar uygulaması (yola terk ve tevhit) yapılmadan yapılaşma izni verilmemektedir.

Kıymeti : 1.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz Dikdörtgen şeklinde arazi sınırlarına sahip olup, 116,00 m2 yüz ölçümlüdür. Bahçeli, Kargir İki Adet ev niteliklidir.

Adresi : İzmir İl, Selçuk İlçe, SELÇUK Mahalle/Köy, kartalaltı Mevkii, 3441 Ada, 5 ParselSelçuk / İZMİR

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Selçuk Uygulama İmar Planı Revizyonunda Blok Nizam 3 kat Konut Alanında yer almakta olup, parsellere ilişkin imar uygulaması (yola terk ve tevhit) yapılmadan yapılaşma izni verilmemektedir. 1971 yılına ait mimari projesi mevcuttur.

Kıymeti : 2.380.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Şerh yoktur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:48

29/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.