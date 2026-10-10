T.C.SELÇUK

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.45957104-2025/648-Ceza Dava Dosyası 07.10.2026

Konu :

T.C.

SELÇUK

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/648 esas 2026/84 karar

Sanık :Mehmet Sabri Atabay

Müşteki : Sedat Ayna

Suç :Basit Yaralama

Suç yeri : İZMİR/SELÇUK

Suç tarihi : 27/04/2024

Karar Tarihi :06/02/2026

Kanun maddesi : 5237 Sayılı TCK 86/2

Verilen ceza : HAGBYukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren ik tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine veya ceza infaz kurumunda hükümlü ya da tutuklu olarak bulunması durumunda ceza infaz kurumu idaresine vereceği dilekçeyle veya zabıt kâtibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyleİTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere;itirazın süresinde olması halinde CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın sanık hakkında direkt duruşma açılacağının, yapılacak yargılama sonunda CMK'nın 253/3 maddesi uyarıncabasit yargılama usulüne göre verilen bu hükümle bağlı olmayacağının ve itiraz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği bu karara sanık itiraz etmeksizin diğer müşteki taraf itiraz ettiğinde CMK 252/3 md gereğince CMK 251/3.fıkrasında belirtilen indirimin korunacağı; ancak itirazın sanık tarafından yapılması durumunda 1/4 oranındaki indirimin yapılmayacağının , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu, Gerekçeli Karar ilanen tebliğ olunur.