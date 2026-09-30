Örnek No:55*

T.C.

ÖDEMİŞ

İCRA DAİRESİ

2025/920 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/920 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, İNÖNÜ Mahalle/Köy, Bilgi Evi cad. Mevkii, 65 Ada, 12 Parsel, 4.kat (son kat) 5 Nolu Bağımsız Bölüm mesken 94/449 arsa paylı .Net kullanım alanının 63 m² , 9m² bodrum eklentisi dahilbrüt 97 m² yüzölçüme sahiptir. 2 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet, hol ve iki balkon şeklindedir. Arka balkonpvce kapatılarak mutfak kullanım alanına dahil edilmiştir.

Kalorifer sistemi alt yapısı mevcut olup kalorifer petekleri takılı değildir. Binada doğalgaz hattı vardır ancak konu taşınmazda doğalgaz hattı bulunmamaktadır. Taşınmaz kullanılmaktadır. Elektrik ve şebeke suyu ile Belediye alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yaklaşık 30 yıllık bir yapıdır.İlçe ve çarşı merkezine yaklaşık 500 m mesafede, Ödemiş Ortaokulunun yaklaşık 200m kuzeyinde yer almaktadır.

Borçlunun Hissesi Tam dır.

Adresi : İnönü Mah. Lise Cad. No: 24 D.5Ödemiş / İZMİR

Yüzölçümü : 140 m² (ana taşınmaz arsa vasfında)

Arsa Payı : 94/449

İmar Durumu : Bitişik nizam 5 kat konut adası içerisidedir

Kıymeti : 2.600.000,00 TL (ipotek bedeli 68.211,80 TL)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Y.Planı 02.12.1994

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:14

28/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.