Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/360 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/360 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mah. 8819 Ada, 4 Parsel 2.Kat 13 Nolu bağımsız de kayıtlı taşınmaz

Adresi : Fuat Edip Baskı Mah. Cüneyt Sivarioğulları Sokak No:67 2.Kat D:13 Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü : 511,00 m2

Arsa Payı : 4/96

İmar Durumu :İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 8819 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planına göre bitişik nizam 5 ve 4 katlı konut alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : beyan: yönetim planı 16/08/1988

Diğer : İRTİFAK: H.12 M² LİK KISIMDAN 2 VE 3 PARS. LEHİNE İŞ BU PARS. ALEYHİNE KANAL İRTİFAK HAKKI

Diğer : EKLENTİ: KÖMÜRLÜK EK-13 KÖMÜRLÜK

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:59

24/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.